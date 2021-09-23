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Путин поставит точку в вопросе возможного перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму

10:23:339/23/2021Фото: Кремлин.ру
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Это произойдет 27 сентября.

Владимир Владимирович Путин

23 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с лидерами избирательного списка партии «Единая Россия»: главами Минобороны и МИД Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой, а также детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Встреча планируется 27 сентября, тогда Путин решит вопрос, возьмут ли Шойгу и Лаврова в депутатский мандат. Об этом сообщает РБК.
Сейчас в Кремле ведутся активные консультации по конструкции Госдумы нового созыва и распределению руководящих постов. Уточняется, что конструкцию моделируют, исходя из того, что спикером останется Вячеслав Володин.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался, что вопрос о назначении нового руководящего состава Государственной Думы является преждевременным.

Отметим, что выборы в Госдуму проходили в период с 17 по 19 сентября. По итогам обработки и подсчета 100 процентов протоколов на выборах в нижнюю палату парламента победила партия «Единая Россия» (ЕР) с результатом 49,82 процента голосов избирателей.

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