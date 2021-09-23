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В России школы и университеты переходят на дистанционное обучение

10:31:109/23/2021Фото: Pixabay
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Дистанционное обучение снова становится актуальным в учебных заведениях страны.

Дистанционное обучение стало неотъемлемой частью жизни учащихся

22 сентября на дистанционку на две недели переводятся все школьники Оренбурга, кроме младших классов и выпускников. Как отметил, губернатор Оренбургской области Денис Паслер констатировал снижение темпов вакцинации в подведомственном регионе.

Такие же измеения в учебном плане ждет всех школьников Балаковского района Саратовской области. В Башкирии на дистант на две недели переводятся 23,5 тыс. учеников средних классов, в Курганской области — почти 100 школ и 23 детских сада. В Якутии — 118 школ, в Екатеринбурге — 111 отдельных классов, в Абакане (Республика Хакасия) — 25 классов, в Тюменской области — восемь школьных классов, в Ижевске — 15.

Высшие учебные заведения не отстают. Ивановский государственный университет отправил на карантин семь групп студентов, московский кампус Государственного университета управления полностью закрыт для посещений и будет работать в онлайн режиме как минимум до 6 октября.

Отметим, что и образовательным центрам дано распоряжение переводить на удаленку часть или всех учащихся, если в классе вводится карантин или если COVID-19 выявлен хотя бы у одного сотрудника или ученика.

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