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В Подмосковье нашли трупы полицейского и его девушки в квартире

11:08:479/23/2021Фото: СКР
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Он не явился на занятия, его руководство связалось с хозяйкой квартиры, которую он снимал, и таким образом удалось обнаружить тела.

человек
В подмосковном Красногорске в квартире нашли тела полицейского и девушки

Труп полицейского нашли в в подмосковном Красногорске. Он был бойцом второго специального полка полиции по Москве 1997 года рождения. Там же обнаружили труп его девушки 1996 года рождения. Оба умерли, по предварительной информации, ненасильственной смертью.

Как сообщил источник РИА Новости, погибший имел звание младшего сержанта и обучался в центре профессиональной переподготовки.

"Из-за того, что Б. не явился на занятия, его руководство связалось с хозяйкой квартиры, которую он снимал, и таким образом удалось обнаружить трупы", - уточниил собеседник агентства.

Следователи проводят проверку, следов насильственной смерти на телах не обнаружено, причина их гибели устанавливается.

Второй специальный полк полиции выполняет задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в Москве.

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