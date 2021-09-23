Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам: Законопроект Госдумы отклонен

В правительстве РФ отклонен законопроект, о том, что работающим пенсионерам необходимо вернуть индексацию пенсий.
Кабмин дал отрицательный ответ, сославшись на то, что в предложенном законопроекте не было указано, откуда необходимо брать деньги для индексации. Решение правительства опубликовано в думской электронной базе.
- Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, принятие соответствующего федерального закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, - указали в кабмине.
Вместе с тем "в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ".
В правительстве напомнили, что ранее уже были приняты отрицательные решения по аналогичным законопроектам.
- С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает, - указано в заключении.
Ранее сообщалось, что ЛДПР внес законопроект по которому с января 2022 года возвращалась индексация пенсий для пенсионеров, которые продолжают трудиться. По мнению депутатов от фракции, отказ индексировать выплаты работающим является несправедливостью в отношении данной категории граждан.