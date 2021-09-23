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Заявление о дистанте в школах Новосибирской области сделало министерство образования

12:48:169/23/2021Фото: Flickr
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В регионе переход на онлайн-обучения может произойти по решению оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Минобр таких решений не принимает.

В Новосибирской области некоторые классы учатся на дистанте

В Новосибирской области школы начали учиться в очном формате с 1 сентября. Прошло меньше месяца, а уже некоторые учебные заведения переходят на удаленную работу.

Родители находятся в напряженном ожидании — что будет дальше с учебой, мало кому нравится, когда их дети учатся из дома. В региональном министерстве образования рассказали, что будет дальше с форматом обучения.

— На дистант школьники переводятся не решением министерства образования. Решение принимает оперативный штаб, межведомственная координационная комиссия. В нее входят представители Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и образования. Также решение принимается на основе сводок о заболеваемости. При этом также анализируется поражение коронавирусом преподавательского состава. Данные смотрят не только по школам, но и по параллелям, - рассказала 23 сентября руководитель штаба при минобре Оксана Василенко.

В 2020 году решение о переходе на дистанционное обучение было принято из-за того, что болело много преподавателей. Пока в ведомстве не исключают продолжения ведения смешанного обучения, по состоянию на 23 сентября, никаких кардинальных перемен не следует ожидать.

— Статистика анализируется отдельно и по детским садам, и школам, и учреждениям профессионального образования. Изучается и детальная статистика: по классам и группам. Но окончательное решение принимает оперативный штаб, — заключила Оксана Василенко.

В Новосибирской области на 23 сентября стало известно о 171 новом случае заражения. Ожидание четвертой волны коронавируса в середине сентября было анонсировано еще в августе, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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