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В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за двух ДТП: До Бердска из Новосибирска ехали 4 часа

12:11:379/23/2021
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Кроме того, движение тормозят дорожные работы у пешеходного моста в районе бердского Нового поселка.

Из-за двух ДТП на трассе бердчане встали в жёсткую пробку

Вечером 23 сентября бердчане, работающие в областном центре, добирались до дому значительно дольше обычного. Из-за двух ДТП в районе «Разъезда Иня» и у поселка «РМЗ» в направлении Бердска трасса Р-256 встала в огромную пробку.

Как показывает Яндекс, в час пик затор образовался от Речного вокзала в Новосибирске длиной в несколько километров.

"От Речного до Бердска ехал четыре часа. По пути встретил две аварии. Сначала легковушки столкнулись в левом ряду, потом через километр-два — вторая авария с грузовиком", — поделился очевидец в соцсетях.

Пробка стала образовываться в пятом часу, но проблемы сохраняются до сих пор.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", все лето по пятницам и выходным пробки стояли до пляжа на Обском море в районе Нового поселка.

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