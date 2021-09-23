В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за двух ДТП: До Бердска из Новосибирска ехали 4 часа

Вечером 23 сентября бердчане, работающие в областном центре, добирались до дому значительно дольше обычного. Из-за двух ДТП в районе «Разъезда Иня» и у поселка «РМЗ» в направлении Бердска трасса Р-256 встала в огромную пробку.
Как показывает Яндекс, в час пик затор образовался от Речного вокзала в Новосибирске длиной в несколько километров.
"От Речного до Бердска ехал четыре часа. По пути встретил две аварии. Сначала легковушки столкнулись в левом ряду, потом через километр-два — вторая авария с грузовиком", — поделился очевидец в соцсетях.
Пробка стала образовываться в пятом часу, но проблемы сохраняются до сих пор.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", все лето по пятницам и выходным пробки стояли до пляжа на Обском море в районе Нового поселка.