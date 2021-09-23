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В Хакассии 13-летнего мальчика нашли мертвым рядом с газовым баллоном: О подростке рассказали его близкие

1:08:479/23/2021,Дарья КостинаФото: СКР
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«Курьер. Среда. Бердск» родная сестра Ильи Шиманского рассказала, что ни она, ни родители никогда не видели, чтобы Илья что-то употреблял. Погибшего похоронят 24 сентября.

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В Хакасии в небольшом городе Черногорск, 20 сентября пропал 13-летний мальчик — Илья Шиманский. Тело подростка нашли спустя два дня в подвале гаража около дома.

Ушёл погулять

В тот день Илья сказал родителям, что пошёл гулять, мальчик должен был вернуться к половине восьмого вечера. Тревогу начали бить уже в 8 вечера: отец мальчика то и дело звонил сыну, а мать пошла в полицию. В тот же день на поиски мальчика бросились практически всем городом: Илью искали и родители, и полиция с собаками, и волонтёры. Тело подростка нашли лишь 22 сентября в гараже на территории дома. Хотя дом и все постройки полиция обыскала ранее. Позже следователи сообщили, что в ходе осмотра тела подростка повреждений криминального характера не обнаружено. При проведении осмотра места происшествия в гараже обнаружен бытовой баллон с газом.

Плохая компания?

23 сентября «Курьер. Среда. Бердск» родная сестра Ильи рассказала, что ни она, ни родители никогда не видели, чтобы Илья что-то употреблял. Девушка поделилась, предположение следователей о том, что ее брат «нюхал газ» - шокировало.

— Спокойный, добрый, всегда весёлый, отзывчивый. Даже подозревать не могли, что может увлекаться таким, никогда не видели его в каком-то странном состоянии. Компания у него была такая, где могли все этим увлекаться, — рассказала Вероника.

Вероника также рассказала, что полицейские не понимают, как ее брата не нашли раньше (Тело подростка нашли между железными воротами в гараже).

— В полиции не понимают, почему не нашли раньше. Нам вообще сообщили причину смерти и все, — рассказала сестра погибшего подростка.

Девушка сообщила, что похороны ее брата пройдут 24 сентября в Черногорке. В смерть Ильи Шиманского не верит и его подруга София (имя изменено).

— Он был весёлым. Всегда улыбался и поднимал настроение. Ещё добрым и заботливым был. Мне очень сильно жаль, что всё пошло иминно так и он умер.
Я его никогда не забуду, он выделялся среди других мальчиков, — рассказала София.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Почему тело подростка не нашли раньше, когда обыскивали дом?

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