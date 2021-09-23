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Долг коммунальщикам достиг 4,5 млрд рублей в Новосибирске после отмены пени из-за пандемии

1:36:379/23/2021Фото: Pixabay
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Долг горожан вырос на 1,1 млрд рублей по сравнению с прошлогодним показателем.

Пени перестали начислять - люди перестали платить за коммунальные услуги

Общая сумма задолженности жителей Новосибирска перед коммунальными службами достигла показателя в 4,5 млрд рублей. Эта сумма увеличилась за предыдущий год на 1,1 млрд рублей — данные предоставил глава министерства ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

По словам чиновника, самый большой рост задолженности произошел в прошлом году, когда новосибирцы стали должны на миллиард рублей больше, по сравнению с предыдущим показателем. Задолженность выросла наиболее значительно после того, как для россиянам ввели послабления по оплате услуг ЖКХ, запретив начислять пени по долгам.

Во время начала пандемии после введения локдауна в стране люди остались без работы. Чтобы как-то поддержать граждан, власти решили отсрочить выплаты.

Россияне до сих пор выбираются из долговой ямы, в которую угодили после долгого периода безработицы и безденежья.

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