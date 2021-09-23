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Полицейских задержали за взятки: Они крышевали игорный бизнес в Приамурье

2:19:369/23/2021Фото: Pixabay
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Взяточничество процветало в управлении экономической безопасности и противодействию коррупции Амурской области. Подозреваемые открыто похитили из игорного заведения напитки, продукты питания и имущество на сумму 12 тыс. рублей.

Незаконный игорный бизнес сгубил сотрудников МВД, желающих поживиться на его "крышевании"

В Амурской области возбуждены дела о взятках в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Во время расследования глава данного управления Роман Хромченко также отстранен от работы по решению начальника УМВД Константина Носкова. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы  управления МВД по региону.

- Генерал-майор полиции Константин Носков принял решение об отстранении от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД в связи с задержанием 21 сентября 2021 года по подозрению в совершении преступлений нескольких сотрудников УЭБ и ПК, - говорится в сообщении.

Задержанные за взятки уже лишились своих постов за проступки, порочащие честь и достоинство сотрудников МВД. Задержание подозреваемых проводилось в Благовещенске во вторник в здании управления МВД по Амурской области.

Следствие полагает, что в июне 2021 года данные сотрудники взяли деньги от представителя игорного бизнеса за сокрытие незаконной деятельности и за отказ от возбуждения уголовного дела. Подозреваемые сотрудники управления открыто похитили из игорного заведения, находясь в нем, напитки, продукты питания и имущество на сумму 12 тысяч рублей.

Сотрудники управления стали фигурантами уголовного дела по статьям о взятках, грабеже группой лиц и злоупотреблении полномочиями.

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