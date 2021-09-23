В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при расстреле в университете Перми: Сам стрелок находится на гемодиализе

В Минздраве пояснили, как чувствуют себя пострадавшие от стрельбы в пермском университете. Из семи человек, которых привезли в Москву, четыре находятся в стабильно тяжелом состоянии, у троих - состояние средней тяжести, сообщили в пресс-службе ведомства.
- В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них 4 находится в стабильно тяжелом состоянии, 3 в состоянии средней тяжести,- говорится в сообщении.
Два пациента находятся в стадии подготовки к операциям, которые будут проведены в ближайшее время.
- В медицинских учреждениях Перми продолжают стационарное лечение 11 пациентов, их состояние оценивается как средней тяжести или удовлетворительное, - говорится в сообщении.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 сентября в Перми студент-первокурсник пришел в университет с оружием и начал расстреливать людей. Причиной поступка стала ненависть ко всем людям.
Жертвами стрелка стали 6 человек, их уже похоронили. Пострадавших после трагедии — 42 (по последним данным). Во время задержания подозреваемый был ранен, он лежит в больнице в тяжелом состоянии с ампутированной левой ногой. 23 сентября стало известно, что он находится на гемодиализе, так как у него отказали почки.