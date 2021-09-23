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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при расстреле в университете Перми: Сам стрелок находится на гемодиализе

2:40:099/23/2021Фото: Piqsels
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В тяжелом состоянии находятся четыре пациента, доставленные в Москву спецбортом из Перми.

Двоих пострадавших во время стрельбы в Перми ждут операции

В Минздраве пояснили, как чувствуют себя пострадавшие от стрельбы в пермском университете. Из семи человек, которых привезли в Москву, четыре находятся в стабильно тяжелом состоянии, у троих - состояние средней тяжести, сообщили в пресс-службе ведомства.

- В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них 4 находится в стабильно тяжелом состоянии, 3 в состоянии средней тяжести,- говорится в сообщении.

Два пациента находятся в стадии подготовки к операциям, которые будут проведены в ближайшее время.

- В медицинских учреждениях Перми продолжают стационарное лечение 11 пациентов, их состояние оценивается как средней тяжести или удовлетворительное, - говорится в сообщении.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 сентября в Перми студент-первокурсник пришел в университет с оружием и начал расстреливать людей. Причиной поступка стала ненависть ко всем людям.

Жертвами стрелка стали 6 человек, их уже похоронили. Пострадавших после трагедии — 42 (по последним данным). Во время задержания подозреваемый был ранен, он лежит в больнице в тяжелом состоянии с ампутированной левой ногой. 23 сентября стало известно, что он находится на гемодиализе, так как у него отказали почки.

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