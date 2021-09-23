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В Бердске прорвало трубу после запуска тепла: Без отопления остались 10 домов в центре города

1:49:139/23/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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С утра 24 сентября коммунальщики приступят к ремонту теплотрассы. В целом отопительный сезон в Бердске идет с опережением графика.

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Вечером 23 сентября прорвало трубу после запуска отопления в дома центральной части города. Без тепла остались 10 двухэтажек на ул. Комсомольской, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин.
- Рванула труба. Уже нашли место, откопали. Завтра устранят. Люди не успеют замерзнуть — тело у них было, дома прогрелись, - рассказал Пронюшкин.

По его оценке, подобные проблемы будут еще случаться в начале отопительного сезона — недели две. Оставшиеся на ночь без тепла дома расположены недалеко от котельной «Вега».

В целом отопительный сезон в Бердске проходит по графику и даже с некоторым опережением, рассказывал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Но он высказывал беспокойство, поскольку «разворачивается мощная система — более 300 км сетей».

Отсутствие тепла в некоторых домах может быть связано с работой управляющих компаний, которые не успевают за коммунальщиками «брать тепло». По его словам, на полный охват города теплом понадобится не менее недели. Он не исключает, что «могут быть отдельные нюансы» по домам — например, воздух в стояке или насос не справляется.

- Управляющие компании должны объяснить людям — стояк какой-то не пошел или в дом не подан теплоноситель. Все дома одновременно не можем охватить. Включаем по графику. Я рассчитываю, что уже в пятницу дойдет тепло до объектов производственного назначения, - подчеркнул Владимир Захаров.

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