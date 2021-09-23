Роскосмос готовится высадить космонавтов на Луну: Стоит контракт по аукциону 1,7 млрд рублей

В Роскосмосе планируют провести исследование Луны и высадить на ней космонавтов. О новом направлении работы государственной корпорации стало известно после опубликования на сайте госзакупок тендера, по итогам которого планируется разработка требований к космическому оборудованию для воплощения в жизнь поставленной цели.
- Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем, — опубликовали часть документа «Известия».
Сумма контракта для осуществления задуманного корпорацией - 1,7 миллиарда рублей.
Ранее Дмитрий Рогозин, возглавляющий Роскосмос, заявил, что в России планируется создание новой орбитальной станции с большим КПД, если сравнивать его с тем, что есть у Международной космической станции.