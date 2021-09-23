Голоса избирателей «Единой России» стоят в 8 раз дешевле, чем у партии «Новые люди»: Самые дорогие выборы - у ЛДПР

Определение стоимости каждого голоса, отданного за ту или иную партию, определяется простым подсчетом — сумма, потраченная на проведение предвыборной кампании, делится на количество голосов, отданных за партию.
По последним данным, «ЕР» потратила на избирательную кампанию почти 591 миллион рублей и получила 28 миллионов голосов, следовательно, один голос обошелся единороссам всего в 21,1 рубля, при этом оценить деньгами поездки министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу по стране невозможно.
По расчетам, произведенной по данному примеру, были подсчитаны голоса и их денежный эквивалент - КПРФ — 16,8 рубля, «Зеленые» — 109,8 рубля, ЛДПР — 166,2 рубля, «Новые люди» — 156,9 рубля, «Единая Россия» — 21,2 рубля, СРЗП — 129,1 рубля, «Яблоко» — 168,5 рубля, «Партия Роста» — 173,7 рубля, РПСС — 99,7 рубля, «Коммунисты России» — 10 рублей, «Гражданская платформа» — 127,9 рублей, «Зеленая альтернатива» — 102,2 рубля, «Родина» — 42,6 рубля, «Партия пенсионеров» — 96,2 рубля.
Для проведения предвыборной агитации на счета партий поступали деньги, за который отчитались все участники предвыборной гонки, сообщили в ЦИК.
Самая большая стоимость предвыборной кампании оказалась у ЛДПР — 698,1 миллиона рублей, при этом у КПРФ потрачено почти 179 миллионов, а «Единая Россия» заявила о потраченных 591 миллионе рублей при поступивших на их счета 700 миллионах. Все партии и кандидаты обязаны отчитываться в ЦИК о потраченных на избирательную кампанию средствах, а также об источниках финансирования.
Аналогичным образом поступают и кандидаты на местных выборах, в частности в горсовет Бердска, которые прошли одновременно с думскими. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчане выбрали 27 депутатов, среди которых 13 единороссов, 7 независимых, 5 от КПРФ, и по одному от "Новых людей" и ЛДПР.