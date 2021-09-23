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23.09
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Глава СК по Пермскому краю покончил с собой после совещания с руководством

2:52:349/23/2021Фото: СКР по Пермскому краю
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Суицид пока не связывают с делом пермского стрелка. В Перми 20 сентября первокурсник пришел с оружием в госуниверситет и расстрелял студентов. Погибли 6 человек, более 40 пострадали.

Глава Следственного комитета по Пермcкому краю Сергей Сарапульцев

Глава Следственного комитета по Пермcкому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Об этом вечером 23 сентября сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, он свел счеты с жизнью после совещания с руководством.

Пока самоубийство Сарапульцева не связывают с пермским стрелком.

В июле 2018 года он был назначен руководителем СУ СК РФ по Пермскому краю. Коллеги отзываются о Сарапульцеве как о честном офицере, всегда защищавшем интересы службы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Перми 20 сентября первокурсник пришел с оружием в госуниверситет и расстрелял студентов. Погибли 6 человек, более 40 пострадали.

Самого стрелка обезвредил сотрудник ГИБДД, позже представленный президентом к ордену Мужества.

Ранее сообщалось, что 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а сам 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров  с ампутированной левой ногой находится на гемодиализе - у него отказали почки.

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