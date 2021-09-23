Почки отказали у пермского стрелка после ампутации ноги: Но врачи дают шанс на жизнь

Состояние 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете улучшилось, рассказал 23 сентября Telegram-канал Mash:
-Состояние Бекмансурова по-прежнему тяжелое, но врачи говорят, что теперь у него есть шанс выжить.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что пермскому стрелку ампутировали левую ногу до колена из-за образовавшихся тромбов. После хирургического вмешательства у него отказали почки. В связи с этим он находится на гемодиализе.
Справка
Гемодиализ - метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.
В 11 часов 20 сентября Бекмансуров пришел в вуз, где он учится на первом курсе юридического факультета, и открыл стрельбу. В результате нападения 6 человек погибли, свыше 40 получили ранения и травмы (люди выпрыгивали из окон второго этажа). Бекмансуров был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как его обезвредили сотрудники ГИБДД, первыми прибывшие по сообщению о нападении вооруженного человека на университет.
Президент России Владимир Путин наградил сержанта Константина Калинина орденом Мужества, а старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова медалью "За отличие в охране общественного порядка".
Между тем в больницах остаются 7 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.