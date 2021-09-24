Погода в Бердске 24 сентября 2021: почему этот день нужно посвятить работе?

24 сентября в Бердске температура воздуха понизится до 0 градусов. К обеду воздух прогреется до +5, при этом ожидается легкий западный ветер с порывами всего 2 м/с.
Вероятность осадков в четверг – низкая, атмосферное давление при этом повысится и составит 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха составит 60%.
24 сентября в православии отмечается праздник Феодоры Александрийской. Святая жила в пятом веке. Из-за раскаяния в прелюбодеянии, которое она совершила с другим мужчиной, она сбежала из дома своего мужа, назвала себя в Феодорой и оделась как мужчина, притворившись евнухом, вошла в мужской монастырь. О том, что она женщина узнали только после ее смерти.
В народе праздник называют Федорины вечерки. Праздник нужно посвятить работе – сделанное вернется втройне. А если "прогулять", то все пойдет наперекосяк.
В этот день хозяева задабривают домового кашей, молоком и печеньем. Они оставляют угощение для него за печкой. Кто связан с торговлей, кладут монетки.
С Федориного дня люди начинают собирать цвет тысячелистника.