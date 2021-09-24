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Магнитная буря 24 сентября 2021 года: основные симптомы у метеозависимых от космической погоды людей

10:45:099/23/2021Фото: pixabay.com
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В дни магнитных бурь нужно пить много воды, потому что обезвоживание – основной фактор риска развития инсульта.

У метеопатов и людей с хроническими заболеваниями, возникают головные боли, ухудшается настроение, сон и возникает тревога

24 сентября 2021 года геомагнитная обстановка весь день будет умеренной, но вечером, в 21.00 по Москве и в 12 часов ночи по новосибирскому времени наступит высокая геомагнитная буря, и продержится так три часа. Только к утру волнения успокоятся.

Для большинства из людей наблюдения за космической погодой - это подготовка. Поскольку, метеозависимость с каждым годом только увеличивается, и многие испытывают негативные симптомы от магнитных бурь.

Последствия солнечных вспышек могут быть очень вредны для людей и их оборудования. От бури прерываются радиосигналы. Повреждаются спутники. Корабли в море не могут использовать навигационное оборудование, основанное на спутниках. А также перестают работать радиоприемники.

У метеопатов и людей с хроническими заболеваниями, возникают головные боли, ухудшается настроение, сон и возникает тревога. В зоне риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и страдающие повышенным или высоким артериальным давлением.

В дни магнитных бурь нужно пить много воды, потому что обезвоживание – основной фактор риска развития инсульта. Также необходимо постоянно измерять давление и держать при себе все нужные лекарства.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:


  • Проснулась рано в тревоге, голова тяжёлая.
  • Давление скачет.
  • Давление повышено, а ночью плохо спится.
  • Голова трещит, тошнит, тряска. Состояние тяжелое

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