Магнитная буря 24 сентября 2021 года: основные симптомы у метеозависимых от космической погоды людей

24 сентября 2021 года геомагнитная обстановка весь день будет умеренной, но вечером, в 21.00 по Москве и в 12 часов ночи по новосибирскому времени наступит высокая геомагнитная буря, и продержится так три часа. Только к утру волнения успокоятся.
Для большинства из людей наблюдения за космической погодой - это подготовка. Поскольку, метеозависимость с каждым годом только увеличивается, и многие испытывают негативные симптомы от магнитных бурь.
Последствия солнечных вспышек могут быть очень вредны для людей и их оборудования. От бури прерываются радиосигналы. Повреждаются спутники. Корабли в море не могут использовать навигационное оборудование, основанное на спутниках. А также перестают работать радиоприемники.
У метеопатов и людей с хроническими заболеваниями, возникают головные боли, ухудшается настроение, сон и возникает тревога. В зоне риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и страдающие повышенным или высоким артериальным давлением.
В дни магнитных бурь нужно пить много воды, потому что обезвоживание – основной фактор риска развития инсульта. Также необходимо постоянно измерять давление и держать при себе все нужные лекарства.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
- Проснулась рано в тревоге, голова тяжёлая.
- Давление скачет.
- Давление повышено, а ночью плохо спится.
- Голова трещит, тошнит, тряска. Состояние тяжелое