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День Феодоры Александрийской Младшей: Что разрешено и запрещено делать 24 сентября в праздник преподобной.

1:00:549/24/2021Фото: pixabay.com
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В этот день греховно лениться или пустословить. Правильно провести работая, занимаясь своим делом.

Не следует в Федорин день собирать разбитую посуду

24 сентября в православных храмах отмечается день памяти святой Феодоры Александрийской, названной так, потому что была родом из Александрии. Святая была очень красивой и предана своему мужу. Однако она совершила для себя страшную ошибку, изменив своему супругу. Ее чувство вины было настолько велико, что она истязала свое тело, и, в итоге ушла в мужской монастырь, чтобы муж не нашел ее, она взяла себе новое имя - Феодор. После двух лет покаяния она нашла младенца за дверью монастыря. Кто-то оклеветал ее за прелюбодеяние с женщиной, которая родила ребенка. Святая Феодора семь лет жила вне монастыря в хижине с ребенком, пока не была разоблачена клевета на нее. Истина открылась только тогда, когда Феодора скончалась.

В народе праздник назвали Федорой Осенней. Этот праздник отмечается очень давно, поэтому в Федорин день есть свои приметы, запреты и обычаи. Например в этот день греховно лениться или пустословить. Правильно провести работая, занимаясь своим делом.

Особенно в этот день под запретом врать, поскольку любая ложь быстро раскроется, а за свой ложь придется ответить.

Также на Федорин день не рекомендуется мыть голову. Ослушавшегося могут настигнуть неприятности или сложности в любви.

Молодоженам не следует есть или делать блюда из картофеля. По поверью говорится, что супруги нарушив этот запрет, могут начать ссориться по разным пустякам.

Не следует в Федорин день собирать разбитую посуду. Потому что это может привести к ссоре с домочадцами.

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