Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?

1:15:509/24/2021Фото: pixabay.com
0

На Федору запрещалось заниматься трудом, требующим тяжелые нагрузки.

Феодора ушла в монастырь

24 сентября отмечается народный и церковный праздник день Феодоры Александрийской. Святой, которая один раз оступилась, но сильно раскаялась и искупила свой грех путем аскетического образа жизни.

История праздника начинается в Александрии. Однажды в этом месте девушка по имени Феодора была соблазнена настойчивым знатным мужчиной, при этом у нее был муж, которого она очень любила и боялась предать. Этот поступок привел женщину в отчаяние. Тогда она решилась на поступок, который изменил полностью ее жизнь – она переоделась в мужское монашеское одеяние, постригла волосы и, претворившись евнухом пришла в мужской монастырь. Где прожила до конца своих дней.

На Федору запрещалось заниматься трудом, требующим тяжелые нагрузки. При этом лениться тоже нельзя. Правильно в праздник нуждающимся – подать милостыню или помочь одеждой. А вот отказать в помощи в этот день греховно.

В старину на праздник Феодоры "колючий на язык” . Всем молодым женщинам в селах нельзя было останавливаться поговорить друг с другом. Считалось, что известие о плохой жизни в семье может мгновенно разнестись по всей округе и принести в дом сильный разлад.

Также в народе про Федорин день говорили: “На Федору не выносят из избы сор”, “Федора за углом пытается узнать о плохом”.

Касаемо новых дел на Федору, то начинать их было не принято. По традиции, это считалось очень плохой приметой. Ослушавшийся может привлечь в свою жизнь проблемы в финансах.

30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Показания подруги пермского стрелка потрясли
Откровения из Союза: фото, которые прятали годами
vsenovosti.net
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Эти фото выбрали среди тысяч: зато теперь хохочет вся Сеть
vsenovosti.net
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Дети «Ералаша»: кто они и как выглядят сейчас
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
Вот что такое катастрофа: звезды, которых не узнать
традициипраздникиприметы день Феодоры Александрийской
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Подруга пермского стрелка на допросе такое рассказала
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем

Последние новости

Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?
1:15:50 9/24/2021
Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?
День Феодоры Александрийской Младшей: Что разрешено и запрещено делать 24 сентября в праздник преподобной.
1:00:54 9/24/2021
День Феодоры Александрийской Младшей: Что разрешено и запрещено делать 24 сентября в праздник преподобной.
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 сентября 2021 в России и мире
12:20:00 9/24/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 сентября 2021 в России и мире
Ламы и верблюды могут вылечить человечество от коронавируса: в чем уникальность открытия
11:00:07 9/23/2021
Ламы и верблюды могут вылечить человечество от коронавируса: в чем уникальность открытия
Как формируются ассоциативные воспоминания у человека: необычное открытие ученых и при чем тут дофамин?
10:00:13 9/23/2021
Как формируются ассоциативные воспоминания у человека: необычное открытие ученых и при чем тут дофамин?
Ученые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемию
5:30:41 9/23/2021
Ученые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемию
Когда смотреть ошеломительный звездопад Дракониды в октябре 2021 года: Дата и примерное количество метеоров в час
4:00:58 9/23/2021
Когда смотреть ошеломительный звездопад Дракониды в октябре 2021 года: Дата и примерное количество метеоров в час
Роскосмос готовится высадить космонавтов на Луну: Стоит контракт по аукциону 1,7 млрд рублей
3:54:52 9/23/2021
Роскосмос готовится высадить космонавтов на Луну: Стоит контракт по аукциону 1,7 млрд рублей
Почки отказали у пермского стрелка после ампутации ноги: Но врачи дают шанс на жизнь
3:42:24 9/23/2021
Почки отказали у пермского стрелка после ампутации ноги: Но врачи дают шанс на жизнь
Голоса избирателей «Единой России» стоят в 8 раз дешевле, чем у партии «Новые люди»: Самые дорогие выборы - у ЛДПР
3:18:56 9/23/2021
Голоса избирателей «Единой России» стоят в 8 раз дешевле, чем у партии «Новые люди»: Самые дорогие выборы - у ЛДПР