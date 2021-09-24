Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?

24 сентября отмечается народный и церковный праздник день Феодоры Александрийской. Святой, которая один раз оступилась, но сильно раскаялась и искупила свой грех путем аскетического образа жизни.
История праздника начинается в Александрии. Однажды в этом месте девушка по имени Феодора была соблазнена настойчивым знатным мужчиной, при этом у нее был муж, которого она очень любила и боялась предать. Этот поступок привел женщину в отчаяние. Тогда она решилась на поступок, который изменил полностью ее жизнь – она переоделась в мужское монашеское одеяние, постригла волосы и, претворившись евнухом пришла в мужской монастырь. Где прожила до конца своих дней.
На Федору запрещалось заниматься трудом, требующим тяжелые нагрузки. При этом лениться тоже нельзя. Правильно в праздник нуждающимся – подать милостыню или помочь одеждой. А вот отказать в помощи в этот день греховно.
В старину на праздник Феодоры "колючий на язык” . Всем молодым женщинам в селах нельзя было останавливаться поговорить друг с другом. Считалось, что известие о плохой жизни в семье может мгновенно разнестись по всей округе и принести в дом сильный разлад.
Также в народе про Федорин день говорили: “На Федору не выносят из избы сор”, “Федора за углом пытается узнать о плохом”.
Касаемо новых дел на Федору, то начинать их было не принято. По традиции, это считалось очень плохой приметой. Ослушавшийся может привлечь в свою жизнь проблемы в финансах.