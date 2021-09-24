Необычные открытки на День охоты и рыбной ловли – нежные поздравления добытчикам и любителям природы на 24 сентября

Рыболовство — такое занятье,
Без него всему миру никак.
Стану нынче тебя поздравлять я,
Ты ведь смелый, умелый рыбак!
Пусть улов будет очень богатым,
А на сердце — уют и покой,
Пожелаю, росла чтоб зарплата.
Будь счастливым всегда, дорогой!
***
В День рыболовства пожелать
Хочу уловов крупных очень!
Рыбка будет пусть клевать
Утром, днем и даже ночью!
Желаю, чтоб любой улов
Был вашим поводом гордиться!
Желаю вам без лишних слов
Скорей рыбалкой насладиться!
Ты — охотник супер классный,
Но еще и друг прекрасный,
И отличный семьянин,
Просто царь среди мужчин.
С днем охоты поздравляем! Чтобы жизнь казалась раем, Мы желаем в этот час! Оптимизмом радуй нас!
***
Желаю солидных трофеев,
Охоты удачной всегда,
Пусть будни летят веселее,
Счастливые сложат года!
Пусть радость в капкан попадётся,
Удача идёт на манок,
А в жизни всегда светит солнце,
И вовсе не будет тревог!
Источник: pozdravok.ru