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С Днем фармацевта: уникальные картинки и поздравительные слова от души

11:15:119/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всемирный день фармацевта в 2021 году приходится на 25 сентября, а российский праздник работников этой отрасли — на 19 мая.

Всемирный день фармацевта

В День медика я вам
Желаю, фармацевты,
Выдавать в аптеках
Здоровье без рецепта.

Дарить таблетки радости,
Настойки доброты,
Эликсир удачи,
Капли красоты.

Чтоб к вам в аптеку люди
Шли за позитивом,
И каждый в мире был
Здоровым и счастливым.

Всемирный день фармацевта

В День медика желаю фармацевту,
Чтоб счастье выдавалось без рецепта,
Пилюли радости на полочке лежали
И от тоски всегда тебя спасали.

От всех болезней чтоб была таблетка,
Здоровье укрепляла твоё крепко,
И чтобы настроенье поднимала
Большая премия по каждому кварталу.

Всемирный день фармацевта

В медицине фармацевт — Это значимая личность! Я желаю долгих лет, И дела чтоб шли отлично!

И пилюлю отыскать
Для безудержного счастья,
Никогда не унывать,
Мощно жизнью наслаждаться!

Источник: pozdravok.ru

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