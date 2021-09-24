С Днем фармацевта: уникальные картинки и поздравительные слова от души

В День медика я вам
Желаю, фармацевты,
Выдавать в аптеках
Здоровье без рецепта.
Дарить таблетки радости,
Настойки доброты,
Эликсир удачи,
Капли красоты.
Чтоб к вам в аптеку люди
Шли за позитивом,
И каждый в мире был
Здоровым и счастливым.
В День медика желаю фармацевту,
Чтоб счастье выдавалось без рецепта,
Пилюли радости на полочке лежали
И от тоски всегда тебя спасали.
От всех болезней чтоб была таблетка,
Здоровье укрепляла твоё крепко,
И чтобы настроенье поднимала
Большая премия по каждому кварталу.
В медицине фармацевт — Это значимая личность! Я желаю долгих лет, И дела чтоб шли отлично!
И пилюлю отыскать
Для безудержного счастья,
Никогда не унывать,
Мощно жизнью наслаждаться!
Источник: pozdravok.ru