Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мощнейшая молитва от незаконной любви и прелюбодеяния святой Федоре Александрийской

2:00:139/24/2021Фото: pixabay.com
0

Пример святой Феодоры, падшей и восставшей при помощи благих дел, побудит верующих прийти к сердечному покаянию в случае допущенной нечистой любви не только делом, но и мыслями и словами.

Поэтому перед ней молятся искренне, желая исправить что-то или не допустить

24 сентября в церковном календаре отмечен как день памяти Феодоры Александрийской. В этот день молятся перед образом святой, чтобы избавиться от прелюбодеяния.

Святая Феодора и ее муж жили в Александрии. В их семье царили любовь и гармония. Однажды какой-то богач был очарован юной красотой Феодоры и попытался склонить ее к прелюбодеянию, потерпев неудачу, он подкупил женщину распущенных нравов, которая ввела скромную Феодору в заблуждение, сказав, что тайный грех, которого не видит солнце, также неизвестен Богу.

Феодора предала мужа, но, когда опомнилась и осознала серьезность своего падения, разозлилась на саму себя, и стала истязать свое тело. Совесть не давала ей покоя, и тогда она решила уйти в монастырь, чтобы очиститься трудом и молитвой. Она тайно покинула свой дом, переодевшись в мужскую одежду, отправилась в мужской монастырь, чтобы муж не нашел ее в женской общине. Там она прожила до самой смерти, после которой выяснилось, что это была женщина.

Икона преподобной Феодоры Александрийской изображает более яркий канонический образ.
Преподобная Феодора Александрийская изображена в своем монашеском облачении, которое показано максимально подробно: подряснике, рясе, поясе, мантии, аналаве на груди, в схиме на голове. И в сапожках, держа в левой руке свиток.

Пример святой Феодоры, падшей и восставшей при помощи благих дел, побудит верующих прийти к сердечному покаянию в случае допущения нечистой любви как мысленно, так и делом, и словами.

Поэтому перед ней молятся искренне, желая исправить что-то или не допустить.

Молитва святой Феодоре Александрийской младшей:

Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Отважные наездницы: фото грациозных девушек и их «подружек»
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Генерал рассказал, сколько продержится польская авиация против РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Сколько заработал Шевченко: он «кинул» свою команду
Вы обо всем забудете, когда вам эти фото в руки попадут
vsenovosti.net
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
традицииисториямолитвапраздникидень Феодоры Александрийской
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посещает храм в этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Дети «Ералаша»: кто они и как выглядят сейчас
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом

Последние новости

Жуткий пожар полыхает в общежитии Минобороны. Началось обрушение кровли
1:48:42 9/24/2021
Жуткий пожар полыхает в общежитии Минобороны. Началось обрушение кровли
Можно ли 24 сентября работать и убираться, шить и вязать в церковный праздник святой Феодоры Александрийской Младшей
1:30:03 9/24/2021
Можно ли 24 сентября работать и убираться, шить и вязать в церковный праздник святой Феодоры Александрийской Младшей
Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?
1:15:50 9/24/2021
Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?
День Феодоры Александрийской Младшей: Что разрешено и запрещено делать 24 сентября в праздник преподобной.
1:00:54 9/24/2021
День Феодоры Александрийской Младшей: Что разрешено и запрещено делать 24 сентября в праздник преподобной.
Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:10 9/23/2021
Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Ламы и верблюды могут вылечить человечество от коронавируса: в чем уникальность открытия
11:00:07 9/23/2021
Ламы и верблюды могут вылечить человечество от коронавируса: в чем уникальность открытия
Как формируются ассоциативные воспоминания у человека: необычное открытие ученых и при чем тут дофамин?
10:00:13 9/23/2021
Как формируются ассоциативные воспоминания у человека: необычное открытие ученых и при чем тут дофамин?
Ученые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемию
5:30:41 9/23/2021
Ученые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемию
Когда смотреть ошеломительный звездопад Дракониды в октябре 2021 года: Дата и примерное количество метеоров в час
4:00:58 9/23/2021
Когда смотреть ошеломительный звездопад Дракониды в октябре 2021 года: Дата и примерное количество метеоров в час
Роскосмос готовится высадить космонавтов на Луну: Стоит контракт по аукциону 1,7 млрд рублей
3:54:52 9/23/2021
Роскосмос готовится высадить космонавтов на Луну: Стоит контракт по аукциону 1,7 млрд рублей