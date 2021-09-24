Мощнейшая молитва от незаконной любви и прелюбодеяния святой Федоре Александрийской

24 сентября в церковном календаре отмечен как день памяти Феодоры Александрийской. В этот день молятся перед образом святой, чтобы избавиться от прелюбодеяния.
Святая Феодора и ее муж жили в Александрии. В их семье царили любовь и гармония. Однажды какой-то богач был очарован юной красотой Феодоры и попытался склонить ее к прелюбодеянию, потерпев неудачу, он подкупил женщину распущенных нравов, которая ввела скромную Феодору в заблуждение, сказав, что тайный грех, которого не видит солнце, также неизвестен Богу.
Феодора предала мужа, но, когда опомнилась и осознала серьезность своего падения, разозлилась на саму себя, и стала истязать свое тело. Совесть не давала ей покоя, и тогда она решила уйти в монастырь, чтобы очиститься трудом и молитвой. Она тайно покинула свой дом, переодевшись в мужскую одежду, отправилась в мужской монастырь, чтобы муж не нашел ее в женской общине. Там она прожила до самой смерти, после которой выяснилось, что это была женщина.
Икона преподобной Феодоры Александрийской изображает более яркий канонический образ.
Преподобная Феодора Александрийская изображена в своем монашеском облачении, которое показано максимально подробно: подряснике, рясе, поясе, мантии, аналаве на груди, в схиме на голове. И в сапожках, держа в левой руке свиток.
Пример святой Феодоры, падшей и восставшей при помощи благих дел, побудит верующих прийти к сердечному покаянию в случае допущения нечистой любви как мысленно, так и делом, и словами.
Поэтому перед ней молятся искренне, желая исправить что-то или не допустить.
Молитва святой Феодоре Александрийской младшей: