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Что можно и нельзя делать в праздник Осенины 24 сентября: Благоприятный день для заготовок

3:00:469/24/2021Фото: pixabay.com
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Осенины традиционно считаются женским днем.

Чем больше урожая удалось собрать, тем дольше длился праздник

Все народные праздники на Руси были посвящены сезонным событиям и традициям. Славяне прощание с летом и приветствие осени отмечали отдельным праздничным днем. В сентябре отмечали несколько праздников, с одним названием – Осенины. Праздничный день устраивали в честь прихода осени и окончания работ в поле, а также собранного урожая.

Традиции 21 сентября
Считалось, чем больше урожая удалось собрать, тем дольше длился праздник.
По другой традиции, на праздник угощали родственников молодоженов. К ним приходили родные, давая молодым советы. А родители жениха и невесты проводили встречи, на которых знакомились.
Осенины много лет считаются женским днем. На праздник женщины молятся Божией Матери о даре в виде ребенка. Раньше женщина без детей накрывала стол, приглашая к нему бездомных, чтобы они молились за ее будущих потомков.

Что нельзя делать 21 сентября
Сегодня запрещено носить старую обувь, чтобы не допустить дурного глаза.
Мужчины сегодня не должны обижать женщин и ругаться с ними.
В день Феодоры запрещено работать, убирать или заниматься рукоделием.
Беременные должны спать только на чистом постельном белье.

Приметы на 21 сентября


  • Издавна существуют погодные приметы на этот день:
  • тепло - осень не закончится долго и будет без осадков; ночное небо усыпано звездами - к холоду;
  • туман с утра - к изменчивой погоде;
  • птицы летят низко - к скорым холодам, высоко летят - к теплой погоде;
  • дождь - следующий месяц будет погода.

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