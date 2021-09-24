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Божественные картинки на Отдание праздника Рождества Пресвятой

12:15:499/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это последний день многодневного праздника Рождества Богородицы, посвященный воспоминанию самого праздника.

Отдание Рождества Пресвятой Богородицы

Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливей и радостней. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворённость, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.

Отдание Рождества Пресвятой Богородицы

Поздравления с Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, пусть в этот светлый день все наши души наполняет лишь радость и сияние. Пусть она ниспошлет нам всем благ в семейной жизни и поддержит нуждающихся в покровительстве. Славься Богородица, дева Мария!

Отдание Рождества Пресвятой Богородицы

Источник: pozdravok.ru

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