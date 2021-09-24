Почему каждый верующий должен обязательно помолиться в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября? Что просить в великий праздник

27 сентября отмечается один из великих праздников Воздвижение Креста Господня – праздник, получивший название в честь самого события, которому он посвящен.
Царица Елена, мать Константина великого долго занималась поисками креста Господня. Пока ей не указали на пещеру рядом с горой Голгофой, где распяли Христа. На данном месте стоял языческий храм. Она разрушила церковь Афродиты второго века. Когда происходили раскопки, были обнаружили три креста. Легенда говорит крест на котором умер Иисус, был обнаружен, когда прикосновение святыни помогло исцелиться смертельно больной женщине.
Крест - это главный и общий образ христианства. Многие поколения художников сделали крест предметом красоты, который следует носить как символ веры у себя на теле.
В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения. Епископ или старший священник во время молитвы осеняет крестом прихожан. Святой Крест украшают ветками зелени и цветами, в знак того, что через страдания Христа людям дарована вечная жизнь. В этот праздник происходит всенощное бдение в храме.
В этот день молятся Господу при слабости веры, болезнях, когда принимаются важные решения, при унынии, болезнях сердца и душевных болезнях.
Также на Воздвижения Креста установили однодневный строгий пост, чтобы отдать дань памяти о страданиях Господа. Христиане убирают все продукты животного происхождения.