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Отдание Рождества Пресвятой Богородицы: Что можно и нельзя делать 25 сентября в важный праздник православных

10:00:089/24/2021Фото: pixabay.com
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Традиционно в православный праздник, запрещено заниматься тяжелой работой. Лучше посвятить этот день Богу: помолиться и при возможности сходить в храм.

Верующие посещают праздничное богослужение в храмах

Отдание Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемое 25 сентября всеми православными христианами, являет собой попразднство великого двунадесятого праздника. Он отмечается в честь рождения Девы Марии и вспоминает историю Ее родителей праведных Иоакима и Анны. Супруги, прожившие долгую праведную жизнь вместе н могли завести детей. Что их очень огорчало, поскольку в то время это считалось отсутствием благословения Господня.

Когда Иоаким и Анна почти отчаялись, к ним пришел Ангел, посланник Божий и сообщил радостную весть, что у них родится девочка, и назвать ее нужно Марией. Через 9 месяцев Анна родила девочку, а когда Ей исполнилось три года, то Марию, отдали на служение в монастырь.

Что нельзя делать в Рождество Богородицы

Традиционно в православный праздник, запрещено заниматься тяжелой работой. Лучше посвятить этот день Богу: помолиться и при возможности сходить в храм.

Не стоит сегодня отказывать в помощи нуждающимся, ведь добрые дела обязательно будут отмечены у Господа.
Также запрещено и греховно в этот день скандалить с родными и близкими, ругать детей или своих родителей.

Раньше в этот день почитали Исаакия Змеевика, поэтому нельзя было ходить в лес или тревожить змей.

Что можно делать 25 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы – радостный праздник для христиан. Верующие посещают праздничное богослужение в храмах, молятся Божией Матери с просьбами о защите и благословении. Семейные пары просят Деву Марию о рождении здорового ребенка.

Наши предки 21 сентября песнями и хороводами провожали осень. С этого дня уже разрешалось отправлять сватов к девушкам

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