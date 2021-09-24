Вы все еще влюблены в свою первую любовь? Вот 8 способов двигаться дальше

Вы когда-нибудь были похожи на эту женщину в социальных сетях?
«Помогите, я все еще люблю свою первую любовь! Тридцать лет назад я была влюблена в мальчика и боялась совершить какие-то действия, поэтому я рассталась и вышла с другим мальчиком. Я забеременела, и из-за беременности я вышла за него замуж. Мне было шестнадцать лет в то время. Теперь, тридцать лет спустя, я сталкиваюсь со своей первой любовью (и единственной любовью) в социальных сетях. Мое сердце бешено колотится, возникают чувства, и я связываюсь с ним.
Что мне делать с этими чувствами? Я все еще люблю его, женат, имеет детей. Я просто знаю, что он моя вторая половинка. Мой один единственный."
Если вы все еще любите свою первую любовь 30-летней давности, вы чувствуете любовь и эмоции к нему, основанные на этих старых воспоминаниях и необработанных эмоциях, пишет yourtango.com.
Вы оставили его, чтобы не справляться со своим страхом любви и обязательств. В шестнадцать все экспериментируют, и отношения с ними совсем новички.
«Я все еще влюблен в свою первую любовь»: как вы продвигаетесь?Часто вы можете использовать отрицание как способ справиться со страхом. Когда возникают подобные ситуации, мозг оказывается в ловушке. Вы чувствуете любовь, которую испытывали к этому человеку, как будто это действительно происходит сейчас.
Химический состав мозга может заставить вас снова почувствовать себя влюбленным. Вы верите, что это знак того, что вы все еще любите кого-то - знак настоящей любви.
Вышеупомянутая женщина заявляет: «Я не чувствовала себя так уже 30 лет».
Она испытывает сильные чувства и побуждает действовать в соответствии с ними и искать большего - это фантастика! Она очень хочет быть с этим человеком.
Что делать с этими чувствами?Вы их чувствуете! Вы уважаете их и понимаете, что они есть: прошлое. И, возможно, прогнозируемое будущее с ним.
Это также может быть признаком того, что вы не удовлетворены или не довольны своей текущей ситуацией.
Посмотрите на свою жизнь и на себя и посмотрите, сможете ли вы найти, где вы не удовлетворены собой, чувствуете себя одиноким или не можете удовлетворить свои потребности в нынешнем браке.
Возможно, в прошлом у вас были решения, о которых вы сожалеете, а теперь появляется эта новая возможность, и вы хотите, чтобы она возродила чувства, которые у вас были тогда.
Когда такие вещи возникают время от времени, вы можете принять свои чувства за «правду».Чувства - это не правда , они просто часть уравнения, которое вам нужно узнать. Настоящая любовь - это больше, чем эти чувства. Возможно, этим чувствам никогда не позволяли выходить на поверхность и отпускать.
Когда вы видите свою жизнь только через свои чувства, вы часто решаете, основываясь на том, что не в наших силах. Чувства порождаются вашим умом, привязанным к убеждениям.
Ваши чувства абсолютно достоверны, а не тот ответ, который мы ищем в целом. У вас есть работа - посмотреть на эти чувства и действительно понять их происхождение, реальность.
Вы все равно можете кого-то по-настоящему любить. Самое важное - это то, что вы делаете с этими чувствами.
Вам не нужно действовать в соответствии с ними, просто будьте с ними и почувствуйте их.Реагирование на такие прошлые чувства может разрушить семьи, вызвать предательство и в некоторых случаях даже травмировать.
Сказать, что кто-то действительно «тот», основываясь на прошлом, нереально, если вы не нашли время, чтобы восстановить связь, исследовать человека таким, какой он сейчас, и провести время вместе.
Пройдите процесс, позволяющий расцвести новым отношениям. Все меняются, и если вы влюбляетесь в идею того, кто они есть, а не в то, кем они на самом деле являются сейчас, вы настраиваете себя на новые несчастливые отношения.
Импульсивные действия, основанные на чувствах, - это то, что происходит, когда мы не останавливаемся, не останавливаемся и не смотрим на это с точки зрения реальности.
Исцелить эту старую рану и начать с чистого листа может быть сложно.
Иногда ваши чувства настолько сильны, что кажется, будто они поглощают вас.
Вот 8 вещей, которые вы можете сделать, чтобы двигаться дальше, если думаете, что все еще любите свою первую любовь.1. Пауза - отличный способ перезагрузить мозг. Когда проявляются старые чувства, это возможность исследовать, а не действовать импульсивно.
2. Посмотрите, как вы ищете что-то вне себя, чтобы «исправить» вашу текущую ситуацию.
3. Сделайте что-нибудь, чтобы повысить уровень дофамина, помимо одержимости старой любовью. Брать. бегать, гулять на природе, заниматься музыкой, медитировать или танцевать. Начни новое хобби.
4. Составьте список того, за что вы благодарны прямо сейчас, в данный момент. Перейдем к основам: дыханию, способности видеть, слышать, пробовать на вкус, осязать, чувствовать и любить. Обратите внимание на биение своего сердца. Сядь с этим.
5. Поговорите с другом, тренером или консультантом, прежде чем принимать меры в связи с этими чувствами.
6. Поймите, что, пока вы испытываете сильные чувства, вы не являетесь своими чувствами, и их действия могут вызвать то, о чем вы, возможно, пожалеете позже.
7. Журнал об этих сильных чувствах. Получить это. Будьте настолько мелочными, насколько вам нужно, чтобы почувствовать облегчение. Поскольку вы часто ведете дневник, когда испытываете эти чувства, позже вы можете вернуться и прочитать их, чтобы получить представление о них.
8. Наконец осознайте, что этот человек вполне может быть «вашим единственным», и теперь они женаты, у них есть дети, и если они ваши единственные, то они не «те» прямо сейчас.
Шагните в реальность принятия того, что есть сейчас. Это не означает, что что-то не изменится, но мы отходим от другого мышления и ясно выражаем свои намерения.
Процесс развода непрост, и импульсивные действия, основанные на необработанных эмоциях, могут привести к ситуациям, которые могут создать напряжение в новых отношениях. К разрыву семьи непросто относиться легкомысленно.
Любовь - это то, что является основой, и это еще не все, что требуется для построения отношений. Сознательные пары общаются, смотрят с любопытством и отвечают после того, как справятся с возбужденными чувствами.
Они знают, что часто то, что они чувствуют в данный момент, - это возможность расти как личность и как пара. Они работают, чтобы найти способы ослабить импульсивность.
Если это любовь всей вашей жизни, которую вы наконец-то воссоединили, это замечательно, относитесь к ней как к чему-то, что нужно беречь и беречь. Чувства обоих партнеров значимы и важны, и выяснение его желаний имеет первостепенное значение для продвижения вперед. Делайте это с открытым сердцем и без намерений.