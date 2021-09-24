Астрологи назвали самых чувствительных и обожающих плакать знаков зодиака: от самых эмоциональных до наименее эмоциональных

Вы считаете себя очень чувствительным человеком? Вы слишком обеспокоены тем, как другие люди отреагируют на то, что вы делаете или говорите? Вы так сильно беспокоитесь о том, что делаете ошибки и непреднамеренно причиняете боль другим, что иногда мешает вам просто выйти и заняться чем-то?
Когда вы очень чувствительный человек , все это или ничего из этого может быть правдой. Вы можете подумать, что все чувствительные люди - интроверты, но есть много общительных, общительных людей, которые чувствительны. Они также могут быть более чуткими или эмоционально реактивными, чем другие экстраверты, пишет yourtango.com.
Что касается самых чувствительных знаков зодиака в астрологии, эти люди обладают манерами выше среднего, очень сознательными и воспринимают вещи на более глубоком уровне. Они ориентированы на детали, могут быть чрезмерно возбуждены из-за чрезмерной активности и могут использовать определенную тактику, например угождать людям, чтобы избежать критики.
Поскольку у чувствительных людей повышенные эмоции, они могут плакать чаще, чем другие.
Для знаков зодиака, в то время как Водный знак Рыбы имеет тенденцию плакать больше всего из-за своей интуитивной и глубоко эмоциональной натуры, Водолей Воздуха плачет меньше всего, почти не проявляет сочувствия и избегает любых ситуаций, в которых проявляется их отсутствие эмоций.
Высокочувствительные люди по-разному воспринимают окружающий мир, но это не значит, что им чего-то не хватает. Тем не менее, эти люди с большей вероятностью будут испытывать тревогу и депрессию, если у них в прошлом был отрицательный опыт.
Поскольку они чувствуют вещи более глубоко, чем другие, естественно, что они усвоят многие из негативных чувств, связанных с плохим опытом, и что, в конечном итоге, эти чувства повлияют на их психическое здоровье.
Но когда вы чувствительны, интуитивны и чутки, вы уязвимы, а это прекрасная черта! И некоторые из этих знаков точно знают, как это чувствуется.
Чувствительные знаки зодиака от самых эмоциональных до наименее эмоциональных
1. Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы очень чувствительны, поскольку склонны обрабатывать вещи на очень глубоком уровне. Они также чрезвычайно интуитивны и сострадательны, заботятся о других людях и всегда стараются помочь им.
Говорят, что Рыбы настолько чрезмерно чувствительны, что им практически невозможно не поддаться эмоциям.
2. Рак (21 июня - 22 июля).Раки похожи на один большой шар эмоций, а не только их собственные эмоции. Они более эмоционально реактивны, чем почти любой другой знак зодиака, и склонны беспокоиться о том, как другие люди отреагируют на проблемы или негативные события.
Раки очень чутки и глубоко чувствуют боль других.
3. Весы (23 сентября - 22 октября).Одна из отличительных черт очень чувствительных людей - их неспособность быстро принимать решения - и это Весы. Им требуется больше времени, чтобы принять решение, потому что они должны взвесить все возможные исходы.
Весы, как правило, еще больше расстраиваются, когда принимают решение, которое оказывается плохим. Неправильное решение может очень долго преследовать Весов.
4. Близнецы (21 мая - 20 июня)Близнецы склонны принимать все на свой счет. Если кто-то плохо проводит время на вечеринке, которую устраивает Близнецы, он будет чувствовать себя виноватым.
Близнецам, как правило, не хватает способности принимать решения и руководить, поскольку они перегружены возможностями вещей. Они всегда хорошо осведомлены о чувствах других людей и никогда не захотят делать что-либо, чтобы их расстроить.
5. Дева (23 августа - 22 сентября)Высокочувствительные люди внимательны к деталям, что является огромной чертой Девы .
Они хорошо осведомлены о своем окружении и иногда чувствуют себя одним большим оголенным нервом. Они могут видеть негатив там, где его нет, и склонны принимать все на свой счет.
Это извилистая, запутанная конфигурация эмоций, и вы никогда не знаете, когда вы можете их вызвать.
6. Скорпион (23 октября - 21 ноября).Скорпионы могут не казаться сверхчувствительными, но на них влияют хаос и шум. Они, как правило, легко подавляются и чрезмерно раздражаются из-за слишком большой активности вокруг них.
Они лучше справляются со своей лазерной фокусировкой на одной задаче, а не на нескольких задачах. Они настолько интуитивны, что может показаться, будто они читают мысли.
7. Телец (20 апреля - 20 мая)Тельцы не любят показывать свою чувствительную сторону, поэтому скрывают ее. Но не заблуждайтесь, у них очень чувствительный низ живота.
Они очень чуткие и сострадательные ... пока не думают, что на них нападают, а затем проявляется их жестокость. Телец поможет нуждающимся, потому что они чувствуют, через что проходят.
8. Козерог (22 декабря - 19 января).Козероги хотят, чтобы их любили и о них хорошо думали, что делает их очень чувствительными к тому, что о них думают другие люди. Если они смущаются или говорят что-то не то, они бьют себя за это.
Поскольку Козероги добросовестны , они хорошо работают с другими и всегда являются достойными сотрудниками. Но они не любят, когда их критикуют, и стремятся к совершенству, чтобы избежать какой-либо критики.
9. Лев (23 июля - 22 августа)Лев более чувствителен, чем кажется. Если им кто-то нравится, они глубоко заботятся о том, что думают, и могут легко получить ранение, если это не положительно.
Однако, если Лео не заботится о ком-то, ему все равно, что этот человек говорит или делает. Лев легко переключается между чувствительностью и нечувствительностью, поэтому их сложно отнести к одной из категорий.
10. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Стрелец не чувствителен. На самом деле они не думают о последствиях рассказа анекдота за чужой счет или раскрытия секрета, который повлияет на чью-то жизнь.
Не то чтобы они злые, просто легкомысленные. Их не волнует, считают ли другие люди их резкими , они просто говорят так, как есть, и если кто-то не понимает шутки, это им.
11. Овен (21 марта - 19 апреля).Высокочувствительные люди обычно чрезмерно возбуждаются из-за чрезмерной активности, но Овну это нравится. Они не известны тем, что их беспокоят чувства других людей, особенно когда дело доходит до сдерживания конфронтации.
Если Овен хочет что-то сказать, он скажет это, даже если это причинит боль другому человеку. Они импульсивны и не вкладывают много энергии в размышления о последствиях своих действий.
12. Водолей (20 января - 18 февраля)Водолеи не особенно чувствительны, особенно когда дело касается других людей. Они не чутки и не обладают талантом поставить себя на чужое место.
Они не хотят иметь ничего общего с чужими эмоциями и будут делать все возможное, чтобы избежать любого эмоционального расстройства.