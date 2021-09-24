Ученые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемию

Математическое моделирование распространения болезни предполагает, что коллективного иммунитета можно достичь с помощью меньшего количества доз вакцины, используя приложения для отслеживания контактов на основе Bluetooth, чтобы идентифицировать людей, которые больше контактируют с другими, и направлять их для вакцинации. Марк Пенни, Йигит Яргич и их коллеги из Института теоретической физики Периметра в Онтарио, Канада, представляют этот подход в журнале с открытым доступом PLOS ONE 22 сентября 2021 года, пишет medicalxpress.com.
Пандемия COVID-19 подняла вопросы о том, как наилучшим образом распределить ограниченные запасы вакцин для максимальной пользы от болезни. Математические модели показывают, что вакцины, подобные тем, которые доступны для COVID-19, наиболее эффективны для снижения передачи, когда они нацелены на людей, которые больше подвержены воздействию других. Однако идентифицировать таких людей может быть непросто.
Пенни и его коллеги предположили, что эту проблему можно решить, используя существующие приложения, которые анонимно предупреждают пользователей о потенциальном воздействии COVID-19. Эти приложения используют технологию Bluetooth для определения продолжительности контакта между любой парой людей, у которых на смартфоны загружено одно и то же приложение. Исследователи задались вопросом, можно ли использовать эту технологию для выявления и нацеливания вакцины на людей с более сильным воздействием - стратегия, аналогичная практике борьбы с лесными пожарами, называемой «горячие точки», которая нацелена на участки с интенсивными пожарами.
Чтобы изучить эффективность подхода к вакцинации «горячих точек», Пенни и его коллеги использовали математическое моделирование, чтобы смоделировать, как болезнь будет распространяться среди населения при наличии такой стратегии. В частности, они применили аналитическую технику, заимствованную из статистической физики, известную как теория перколяции.
Полученные данные свидетельствуют о том, что подход к вакцинации методом «горячих точек» на основе Bluetooth может сократить количество доз вакцины, необходимых для достижения коллективного иммунитета, почти наполовину. Исследователи обнаружили улучшения даже в симуляциях, в которых относительно мало людей используют приложения для отслеживания контактов - ситуация, отражающая реальность COVID-19 во многих регионах.
В будущем подход к моделированию, использованный в этом исследовании, может быть усовершенствован, например, путем включения воздействия штаммов на систему здравоохранения. Тем не менее, как отмечают исследователи, новые результаты подчеркивают технически осуществимый способ реализации стратегии, которую уже поддерживают предыдущие исследования.
Авторы добавляют: «Технология, лежащая в основе приложений цифрового отслеживания контактов, позволила реализовать новые децентрализованные и эффективные стратегии вакцинации».