Как формируются ассоциативные воспоминания у человека: необычное открытие ученых и при чем тут дофамин?

Аромат свежеиспеченного шоколадного печенья когда-нибудь возвращал вас к вечеру в дом вашей бабушки? Вызывала ли когда-нибудь старая песня воспоминания о первом свидании? Способность запоминать отношения между не связанными друг с другом элементами (запахом и местом, песней и событием) известна как ассоциативная память.
Психологи начали изучать ассоциативную память в 1800-х годах, когда Уильям Джеймс описал это явление в своей классической книге 1890 года «Принципы психологии» . Сегодня ученые сходятся во мнении, что структуры, ответственные за формирование ассоциативной памяти, находятся в медиальной височной доле или знаменитом «центре памяти» мозга, но конкретные задействованные клетки и то, как эти клетки контролируются, оставались загадкой до этого времени, пишет medicalxpress.com.
Нейробиологи из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили определенные типы нейронов в центре памяти мозга, которые отвечают за приобретение новых ассоциативных воспоминаний. Кроме того, они обнаружили, как контролируются нейроны ассоциативной памяти. В повседневной жизни мы полагаемся на ассоциативные воспоминания, и это исследование является важным шагом в понимании детального механизма того, как эти типы воспоминаний формируются в мозгу.
«Хотя ассоциативная память является одной из самых основных форм памяти в нашей повседневной жизни, механизмы, лежащие в основе ассоциативной памяти, остаются неясными», - сказал ведущий исследователь Кей Игараси, научный сотрудник Центра нейробиологии обучения и памяти и доцент кафедры анатомии и нейробиологии. в Медицинской школе UCI.
В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Nature, впервые сообщается, что специфические клетки латеральной энторинальной коры медиальной височной доли, называемые веерными клетками, необходимы для приобретения новых ассоциативных воспоминаний и что эти клетки контролируются дофамином, химическое вещество мозга, которое, как известно, участвует в нашем опыте удовольствия или вознаграждения.
В исследовании исследователи использовали электрофизиологические записи и оптогенетику для записи и контроля активности веерных клеток у мышей, когда они учатся связывать определенные запахи с вознаграждением. Этот подход привел к тому, что исследователи обнаружили, что веерные клетки вычисляют и представляют ассоциацию двух новых не связанных между собой элементов (запаха и вознаграждения). Эти веерные ячейки необходимы для успешного приобретения новых ассоциативных воспоминаний. Без этих ячеек можно восстановить предварительно изученные ассоциации, но нельзя получить новые ассоциации. Кроме того, для приобретения новых ассоциаций также требуется дофамин.
«Мы никогда не ожидали, что дофамин участвует в цепи памяти. Однако, когда накопились доказательства, постепенно стало ясно, что дофамин задействован», - сказал Игараси. «Эти эксперименты были для нас как детектив, и мы очень довольны результатами».
Это открытие является важной частью головоломки, связанной с пониманием того, как воспоминания формируются в мозгу, и закладывает основу, на которой другие исследователи могут продолжить работу. Известно, что ассоциативная память снижается при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Понимание нейробиологического механизма формирования этих воспоминаний - первый шаг к разработке терапевтических средств, замедляющих потерю ассоциативных способностей памяти при болезни Альцгеймера.