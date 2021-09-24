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Неожиданный алгоритм Eva замедлил распространение коронавируса в Греции: что применили в стране?

6:00:349/23/2021,Эмили Герсема, Университет Южной КалифорнииФото: pixabay.com
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Алгоритм Евы - впечатляющая альтернатива для стран с ограниченными возможностями.

Один телефонный звонок запускает алгоритм тестирования COVID в Греции
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новое исследование указывает на то, что компьютерная программа с описанием, разработанная школой бизнеса им. Маршалла и Уортонской школой бизнеса Университета Пенсильвании и используемая Грецией для выявления бессимптомных инфекций COVID-19 у путешественников, могла замедлить распространение вируса через ее границы.

«Это был очень эффективный проект в области искусственного интеллекта, и я считаю, что мы спасли жизни, разработав передовую, новую систему целевого тестирования во время пандемии», - сказал Кимон Дракопулос, доцент кафедры наук о данных и операций Маршалла, США. один из авторов исследования, пишет medicalxpress.com.

В июле 2020 года Греция в значительной степени открыла свои границы, чтобы избавить свою экономику, зависящую от туризма, от разрушительного воздействия долгосрочных остановок на фоне COVID-19.

Греция в сотрудничестве с USC Marshall and Wharton создала «Eva», алгоритм искусственного интеллекта, который использует данные в реальном времени для выявления посетителей с высоким риском для тестирования. Данные показывают, что алгоритм поймал почти в два раза больше бессимптомных инфицированных путешественников, чем было бы поймано, если бы Греция полагалась только на ограничения на поездки и рандомизированное тестирование COVID.

«Наша работа с Евой доказывает, что тщательная интеграция данных в реальном времени, искусственного интеллекта и бережливых операций предлагает огромные преимущества по сравнению с обычными, широко используемыми подходами к управлению пандемией», - сказал Вишал Гупта, доцент кафедры науки о данных и операций Маршалла, США, и другой авторов исследования.

Совместное исследование опубликовано в журнале Nature .

Один телефонный звонок запускает алгоритм тестирования COVID в Греции

Проект Eva начался летом 2020 года, когда Дракопулос, заинтересованный объявлением Греции о том, что она вновь открывает свои границы, отправил электронное письмо премьер-министру Кириакосу Мицотакису, в котором он задавал вопросы о плане страны и предлагал свою помощь.

Через несколько часов Дракопулос получил ответ прямо от Мицотакиса с приглашением на встречу.

Чтобы сделать его официальным, исследователи USC Marshall и Wharton School вместе с основателем и генеральным директором AgentRisk Джоном Влахогианнисом создали партнерство с Грецией для разработки Eva для мониторинга здоровья в стране, зависящей от туризма. В стране было ограниченное количество тестов на COVID - опыт, которым в то время пользовались во всем мире из-за проблем с цепочкой поставок, - однако необходимо было выявить вероятных зараженных путешественников, которые прошли через любой из 40 различных въездов на ее границах.

После нескольких месяцев проектирования, разработки и тестирования с участием греческой научной группы по COVID-19 исследователи запустили Eva.

Ева помогла властям Греции разобраться в огромных объемах данных, предоставленных туристами, например о том, где они планируют остановиться и посетить, а также о демографических данных каждого путешественника. Затем исследователи запрограммировали Еву проанализировать информацию и составить профили путешественников, которые, вероятно, были инфицированы, но протекали бессимптомно и нуждались в тестировании.

«В начале цикла путешественники, заинтересованные в поездке в Грецию, заполняют онлайн-форму», - сказал Гупта. «Они делятся информацией, например, где они были раньше, демографической информацией и маршрутом своего путешествия. Основываясь на этой информации, мы - и Ева - смогли порекомендовать, кого следует протестировать».

Алгоритм Евы - впечатляющая альтернатива для стран с ограниченными возможностями

Летом 2020 года в одних городах и регионах наблюдались всплески, а в других - нет. Ева приняла во внимание эти демографические различия и раскрытую информацию путешественника и направила органы здравоохранения Греции для тестирования путешественников с наибольшим потенциалом заражения.

Чтобы предотвратить «слепые пятна», система также рекомендовала властям проверять путешественников, по которым у них были ограниченные данные. Исследование показало, что это было критически важно для повышения точности Евы, которая со временем улучшалась.

С помощью Евы Греция проверила около 17% из примерно 41 830 домохозяйств, прибывающих в страну или проезжающих через нее каждый день, и почти удвоила количество инфекций, которое можно было бы выявить при типичном рандомизированном подходе к тестированию.

«Учитывая, что рандомизированное тестирование требует большого количества тестов, Ева предлагает впечатляющую альтернативу», - сказал Дракопулос, добавив, что он был вдохновлен обратиться в Грецию, учитывая его предыдущие исследования данных об эпидемиях. Некоторые из основных идей базовой модели Евы аналогичны идеям, используемым цифровыми рекламодателями для размещения рекламы в социальных сетях.

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