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Правда ли, что день Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2021 года самый благоприятный для квашения капусты?

12:00:519/24/2021Фото: pixabay.com
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Поэтому появилась традиция готовить на праздник разнообразные блюда из овощей.

Капуста может быть использована не только для готовки на сегодня

Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября 2021 года. Этот праздник назван в честь обнаружения Креста и его воздвижения на гору. По преданию, его нашла царица Елена в пещере под языческим храмом. Когда она узнала, что крест находится именно там, то приказала снести место поклонения язычников, а пещеру откопать. При раскопках были найдены три креста.

Для того чтобы узнать какой из них принадлежит Иисусу Христу, их стали прикладывать к умирающей женщине. Когда очередь дошла до креста Господня, то она мгновенно исцелилась. Это чудо очень обрадовало людей вокруг, что каждый захотел притронуться к святыне, но священнослужитель, чтобы не допустить столпотворения, воздвигнул Крест на гору, откуда всем верующим можно было его увидеть.

Традиционно в святой праздник необходимо придерживаться поста. Сегодня запрещены все продукты животного происхождения. Поэтому появилась традиция готовить на праздник разнообразные блюда из овощей, а поскольку праздник отмечается 27 сентября, то самые свежие в это время капуста и картофель, огурцы и помидоры. Но из них лишь капуста может быть использована не только для готовки на сегодня, но и для приготовления заготовок на зиму. На праздник из нее готовили пироги, тушили, а также квасили на долгую морозную зиму. С тех пор 27 сентября считается самым благоприятным для квашения капусты.

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