Правда ли, что день Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2021 года самый благоприятный для квашения капусты?

Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября 2021 года. Этот праздник назван в честь обнаружения Креста и его воздвижения на гору. По преданию, его нашла царица Елена в пещере под языческим храмом. Когда она узнала, что крест находится именно там, то приказала снести место поклонения язычников, а пещеру откопать. При раскопках были найдены три креста.
Для того чтобы узнать какой из них принадлежит Иисусу Христу, их стали прикладывать к умирающей женщине. Когда очередь дошла до креста Господня, то она мгновенно исцелилась. Это чудо очень обрадовало людей вокруг, что каждый захотел притронуться к святыне, но священнослужитель, чтобы не допустить столпотворения, воздвигнул Крест на гору, откуда всем верующим можно было его увидеть.
Традиционно в святой праздник необходимо придерживаться поста. Сегодня запрещены все продукты животного происхождения. Поэтому появилась традиция готовить на праздник разнообразные блюда из овощей, а поскольку праздник отмечается 27 сентября, то самые свежие в это время капуста и картофель, огурцы и помидоры. Но из них лишь капуста может быть использована не только для готовки на сегодня, но и для приготовления заготовок на зиму. На праздник из нее готовили пироги, тушили, а также квасили на долгую морозную зиму. С тех пор 27 сентября считается самым благоприятным для квашения капусты.