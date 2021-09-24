Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 24 сентября 2021 года
Преподобной Феодоры Александрийской Младшей
Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Преподобного Силуана Афонского
Народные праздники и приметы
Федорины вечерки
В этот народный праздник чтут память преподобной Феодоры Александрийской.
К этому сроку заканчивается уборка овощей и начинается подготовка к зиме.
Женщины приступают к закваске капусты.
В старину в этот день существовала традиция преподносить дары батюшке. Женщины помогали матушке по хозяйству.
Начинать новые дела в этот день считается плохой приметой.
Если озимые хорошо поднялись, то урожай будет богатым.
Приметы
- Грибов много – снега много будет, и наоборот.
- Большие муравьиные кучи к осени – на суровую зиму.
- Если пчелы открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень.
- Кроты делают большие запасы – к суровой и снежной зиме.
- Если у кошки узкие зрачки – атмосферное давление низкое, если широкие – высокое.
Источник: my-calend.ru