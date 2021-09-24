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Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:109/23/2021Фото: pixabay.com
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Начинать новые дела в этот день считается плохой приметой.

Если у кошки узкие зрачки – атмосферное давление низкое, если широкие – высокое

Православные праздники 24 сентября 2021 года

Преподобной Феодоры Александрийской Младшей
Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Преподобного Силуана Афонского

Народные праздники и приметы

Федорины вечерки
В этот народный праздник чтут память преподобной Феодоры Александрийской.

К этому сроку заканчивается уборка овощей и начинается подготовка к зиме.

Женщины приступают к закваске капусты.

В старину в этот день существовала традиция преподносить дары батюшке. Женщины помогали матушке по хозяйству.

Начинать новые дела в этот день считается плохой приметой.

Если озимые хорошо поднялись, то урожай будет богатым.

Приметы


  • Грибов много – снега много будет, и наоборот.
  • Большие муравьиные кучи к осени – на суровую зиму.
  • Если пчелы открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень.
  • Кроты делают большие запасы – к суровой и снежной зиме.
  • Если у кошки узкие зрачки – атмосферное давление низкое, если широкие – высокое.

Источник: my-calend.ru

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