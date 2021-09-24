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24.09
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 сентября 2021 в России и мире

12:20:009/24/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 24 сентября 2021 года.

24 сентября - Международный день караванщика

• День незапланированных безумств
• День любовной записки (Love Note Day)
• Праздник иконы Божией Матери Казанская (Каплуновская)
• Праздник законченности дел
• День «Спасите коалу» (Save the Koala Day)
• День Государственного флага и герба Крыма
• День «Обними вегетарианца» (Hug A Vegetarian Day)
• День системного аналитика
• Международный день караванщика (International Day of Caravan)
• День памяти преподобного Силуана Афонского
• День памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей
• Всемирный день против патентов на программное обеспечение (World Day Against Software Patents)
• День бутерброда (German Sandwich Day) - Германия
• Праздник сбора винограда (Neuchatel Wine Festival) - Швейцария
• День хорошего здоровья желчного пузыря (Gallbladder Good Health Day) - США
• День «Синей птицы счастья» (National Bluebird of Happiness Day) - США
• День посадки деревьев (Arbor Day) - Американские Виргинские Острова
• День семьи, мира и согласия - Кыргызстан
• День храбреца (National BRAVE Day) - США
• День коренных американцев (Native American Day) - США
• День пунктуации (National Punctuation Day) - США
• День десерта-фламбе «Вишнёвый юбилей» (National Cherries Jubilee Day) - США
• День культуры (Manit Day) - Маршалловы Острова
• День республики - Тринидад и Тобаго
• День независимости от Португалии (National Day) - Гвинея-Бисау
• День наследия (Heritage Day) - ЮАР
• Фестиваль ремёсел в Тоскане - Италия
• День молодёжи - Тёркс и Кайкос
• День святой Мерседес (Nuestra Senora de la Merced) - Доминикана
• День лешмейкера (Lash Stylist`s Day) - США
• День святого Руперта (Rupertikirtag) - Австрия
• День вооружённых сил (Dia de las Fuerzas Armadas del Peru) - Перу
• Швенкфельдский день благодарения (Schwenkfelder Thanksgiving Day) - США
• День «Спортивный фиолетовый для тромбоцитов» (Sport Purple for Platelets Day) - США
• День Новой Каледонии (New Caledonia Day) - Остров Новая Каледония
• День Конституции - Камбоджа
• Годовщина неудавшегося нападения на Ломе (Anniversary of the Failed Attack on Lome) - Того
• День орчата (National Horchata Day) - США
• День принца Махидола (Mahidol Day) - Таиланд
• День департамента Санта-Крус (Santa Cruz Day) - Боливия
• День сельского хозяйства (Hari Agraria Nasional) - Индонезия
• Именины у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодоры, Евдокии, Петра, Диодора, Ии, Виктора, Романа, Николая
• Федорины вечеринки (Федора-обдёра, Пришла Федора - замочи хвосты)

Важные события

• 24 сентября 1846 года обнаружена восьмая планета Солнечной системы - Нептун
• 24 сентября 1852 года во Франции состоялся первый в мире полет на дирижабле с паровым двигателем
• 24 сентября 1893 года в Петербурге состоялся первый футбольный матч в России
• 24 сентября 1953 года в США состоялся первый показ панорамного фильма
• 24 сентября 1970 года советская межпланетная станция «Луна-16» осуществила первую в мире доставку на Землю образцов лунного грунта
• 24 сентября 1993 года в России учреждена Комиссия по правам человека

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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