Жуткий пожар полыхает в общежитии Минобороны. Началось обрушение кровли

24 сентября, ночью, стало известно, что в здании Военного университета Минобороны России, который находится в столичном районе Хамовники, начался пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Как отмечает МЧС, возгорание возникло в центральной части здания. С третьего этажа и чердака университета идет густой черный дым, видно плотное задымление.
На данный момент из здания около 150 человек эвакуировали. По словам спасателей, пожару присвоен второй номер сложности. Также сообщается, что началось обрушение крыши.
Напомним, 20 сентября пожар произошел в районе станции «Балтийская» Московского центрального кольца (МЦК) на севере Москвы. Как стало известно позже, возгорание началось на складских помещениях на Нарвской улице.