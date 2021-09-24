Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жуткий пожар полыхает в общежитии Минобороны. Началось обрушение кровли

1:48:429/24/2021Фото: Pixabay
0

Люди эвакуированы. Обстоятельства и причины устанавливаются.

Пожарные работают на месте происшествия

24 сентября, ночью, стало известно, что в здании Военного университета Минобороны России, который находится в столичном районе Хамовники, начался пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Как отмечает МЧС, возгорание возникло в центральной части здания. С третьего этажа и чердака университета идет густой черный дым, видно плотное задымление.

На данный момент из здания около 150 человек эвакуировали. По словам спасателей, пожару присвоен второй номер сложности. Также сообщается, что началось обрушение крыши.

Напомним, 20 сентября пожар произошел в районе станции «Балтийская» Московского центрального кольца (МЦК) на севере Москвы. Как стало известно позже, возгорание началось на складских помещениях на Нарвской улице.

Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Изобретения, сохранившие актуальность до наших дней
vsenovosti.net
Ученые ломают голову: изобретения из прошлого возвращаются
vsenovosti.net
Самые красивые тиктокерши мира: тут фото, оцени
vsenovosti.net
Звезды в лосинах: зрелище, от которого хочется закрыть глаза
Знаменитости, чьи таланты после жизни оценили
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
москвапожарвоенный университет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Видели ли вы когда-нибудь, как горит здание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Эти фото выбрали среди тысяч: зато теперь хохочет вся Сеть
vsenovosti.net
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net

Последние новости

Можно ли 24 сентября работать и убираться, шить и вязать в церковный праздник святой Феодоры Александрийской Младшей
1:30:03 9/24/2021
Можно ли 24 сентября работать и убираться, шить и вязать в церковный праздник святой Феодоры Александрийской Младшей
Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?
1:15:50 9/24/2021
Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?
День Феодоры Александрийской Младшей: Что разрешено и запрещено делать 24 сентября в праздник преподобной.
1:00:54 9/24/2021
День Феодоры Александрийской Младшей: Что разрешено и запрещено делать 24 сентября в праздник преподобной.
Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:10 9/23/2021
Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Ламы и верблюды могут вылечить человечество от коронавируса: в чем уникальность открытия
11:00:07 9/23/2021
Ламы и верблюды могут вылечить человечество от коронавируса: в чем уникальность открытия
Как формируются ассоциативные воспоминания у человека: необычное открытие ученых и при чем тут дофамин?
10:00:13 9/23/2021
Как формируются ассоциативные воспоминания у человека: необычное открытие ученых и при чем тут дофамин?
Ученые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемию
5:30:41 9/23/2021
Ученые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемию
Когда смотреть ошеломительный звездопад Дракониды в октябре 2021 года: Дата и примерное количество метеоров в час
4:00:58 9/23/2021
Когда смотреть ошеломительный звездопад Дракониды в октябре 2021 года: Дата и примерное количество метеоров в час
Роскосмос готовится высадить космонавтов на Луну: Стоит контракт по аукциону 1,7 млрд рублей
3:54:52 9/23/2021
Роскосмос готовится высадить космонавтов на Луну: Стоит контракт по аукциону 1,7 млрд рублей
Почки отказали у пермского стрелка после ампутации ноги: Но врачи дают шанс на жизнь
3:42:24 9/23/2021
Почки отказали у пермского стрелка после ампутации ноги: Но врачи дают шанс на жизнь