На Эльбрусе погибли пять альпинистов. 14 человек удалось спасти

Сегодня, 24 сентября, МЧС России рассказали, что группа альпинистов попросили о помощи, и, после спасательной операции, было обнаружено 5 погибших, а всего спасли 14 человек.
Отметим, ранее спасателям поступило сообщение, что на Эльбрусе на точке, высотой 5400 метров, группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Как отметили в ведомстве, изначально удалось найти 8 человек, 3 из которых были уже мертвы. После нашли еще 9 альпинистов живыми.
-В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли, — заявили спасатели.
Отметим, что операция по спасению завершена. К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.