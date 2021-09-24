Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На Эльбрусе погибли пять альпинистов. 14 человек удалось спасти

2:09:199/24/2021Фото: MASH
0

Из-за погодных условий группа туристов попросила о помощи.

Фото с места происшествия

Сегодня, 24 сентября, МЧС России рассказали, что группа альпинистов попросили о помощи, и, после спасательной операции, было обнаружено 5 погибших, а всего спасли 14 человек.

Отметим, ранее спасателям поступило сообщение, что на Эльбрусе на точке, высотой 5400 метров, группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Как отметили в ведомстве, изначально удалось найти 8 человек, 3 из которых были уже мертвы. После нашли еще 9 альпинистов живыми.

-В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли, — заявили спасатели.

Отметим, что операция по спасению завершена. К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.

Изобретения, сохранившие актуальность до наших дней
vsenovosti.net
Ученые ломают голову: изобретения из прошлого возвращаются
vsenovosti.net
Самые красивые тиктокерши мира: тут фото, оцени
vsenovosti.net
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Показания подруги пермского стрелка потрясли
Откровения из Союза: фото, которые прятали годами
vsenovosti.net
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
альпинистыэльбрусспасение людейГУ МЧС
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хотели бы вы побывать в горах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми

Последние новости

Мощнейшая молитва от незаконной любви и прелюбодеяния святой Федоре Александрийской
2:00:13 9/24/2021
Мощнейшая молитва от незаконной любви и прелюбодеяния святой Федоре Александрийской
Жуткий пожар полыхает в общежитии Минобороны. Началось обрушение кровли
1:48:42 9/24/2021
Жуткий пожар полыхает в общежитии Минобороны. Началось обрушение кровли
Можно ли 24 сентября работать и убираться, шить и вязать в церковный праздник святой Феодоры Александрийской Младшей
1:30:03 9/24/2021
Можно ли 24 сентября работать и убираться, шить и вязать в церковный праздник святой Феодоры Александрийской Младшей
Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?
1:15:50 9/24/2021
Почему категорически нельзя начинать новые дела 24 сентября по вековым традициям Руси?
День Феодоры Александрийской Младшей: Что разрешено и запрещено делать 24 сентября в праздник преподобной.
1:00:54 9/24/2021
День Феодоры Александрийской Младшей: Что разрешено и запрещено делать 24 сентября в праздник преподобной.
Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:10 9/23/2021
Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Ламы и верблюды могут вылечить человечество от коронавируса: в чем уникальность открытия
11:00:07 9/23/2021
Ламы и верблюды могут вылечить человечество от коронавируса: в чем уникальность открытия
Как формируются ассоциативные воспоминания у человека: необычное открытие ученых и при чем тут дофамин?
10:00:13 9/23/2021
Как формируются ассоциативные воспоминания у человека: необычное открытие ученых и при чем тут дофамин?
Ученые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемию
5:30:41 9/23/2021
Ученые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемию
Когда смотреть ошеломительный звездопад Дракониды в октябре 2021 года: Дата и примерное количество метеоров в час
4:00:58 9/23/2021
Когда смотреть ошеломительный звездопад Дракониды в октябре 2021 года: Дата и примерное количество метеоров в час