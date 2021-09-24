Жена миллионера из Бердска Елена Перминова едва не стала подружкой Бонда в голливудском фильме

Лена Перминова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько фактов о себе, которые взбудоражили подписчиков. Как стало известно, девушка могла сняться в фильме в 2019 году, в роли девушки Джеймса Бонда. Однако, к несчастью, директор картины поменялся и назначили второй кастинг, на который Лена не прошла.
Также девушка призналась, что почти 10 лет была зависима от сосудосужающих препаратов. Отметим, многие страдают такой проблемой, особенно аккуратными следует быть в период заболеваемости ОРВИ.
Третьим фактом блогер назвала свое отличное умение стрелять из оружия. Перминова добавляет, что может попасть в одну и ту же точку 3 раза подряд, при этом перекладывая пистолет из одной руки в другую.
Напомним, история знакомства бердчанки и бизнесмена Лебедева совсем не похожа на сказку про принцесс. Будущая пара познакомилась, когда Лене было всего 17 лет, а Александру уже 44 года. В юности девушка связалась с плохой компанией, которая занималась торговлей запрещенными веществами и втянула в это Лену. Спустя время Перминовой грозил тюремный срок за сбыт и хранение наркотиков.
Тогда Александр Лебедев был депутатом Госдумы и работал над проектом по защите свидетелей. Отец девушки решил обратиться к нему за помощью, и он откликнулся. Лебедев добился, чтобы Перминовой дали пять лет по УДО и забрал в Москву, сделав своей девушкой. Сейчас у пары трое детей: сыновья Егор и Никита, и дочка Арина. Пара состояла в гражданском браке с 2003-го и обручилась только в 2020-м. Вместе они уже 17 лет и являются одной из самых красивых семей российского шоу-бизнеса.