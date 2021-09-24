Что можно и категорически нельзя делать на убывающей Луне в саду и огороде 25 – 26 сентября 2021 года

Пока человечество шагает в будущее, земля продолжает кормить его, и речь не только о производственных фермах. Многие горожане при возможности обзаводятся небольшим участком, а сельские семьи до сих пор отдают предпочтение огороду перед магазином.
Выращивание съедобных культур для человека – не роскошь, но гармония. При должной заботе о растениях, он получает награду в виде сочных и полезных плодов, чей вкус не сравнится с «покупными», выращенными механически.
Садово-огородные задачи требуют внимания к природным обстоятельствам. Помимо очевидной погоды, на урожайность влияют фазы Луны. Вместе с ними изменяется темп и интенсивность течения сока в растениях, меняются свойства почвы.
Наибольшую выгоду с огорода можно снять, согласовывая действия с лунным календарём. Согласно ему, последние выходные сентября 2021-го ночное светило будет убывать после недавнего Полнолуния.
Убывающая фаза
Пока Луна хорошо видна на небосводе, благодаря трём освещённым четвертям, энергии на работу будет достаточно. Убывающая тенденция располагает к сбору и заготовке урожая, особенно в неделю после осеннего равноденствия, которое отмечалось 22 сентября.
Влияние убывающей Луны, едва миновавшей полную фазу, заставит сок растений активно двигаться вниз, к корневой системе. При этом корнеплоды станут особенно водянистыми. Собирать их стоит только для моментального употребления или консервации. Морковь, свёкла, репа в это время не подходят для хранения в натуральном виде. Их напитанные влагой волокна быстро начнут подгнивать. Более сухими корнеплоды станут в фазе растущей Луны, поэтому для их уборки нужно подождать.
Время прекрасно подходит для удобрения почвы, убывающая фаза позволит им максимально усвоиться. Внесение компоста с чувством благодарности к земле только усилит эффект.
25 сентября
В субботу Луна будет убывать в созвездии Тельца. Этот знак твёрдый и материальный, подчиняется стихии земли. Поэтому забота о почве станет основным делом дня. Можно привести участок в порядок, подкормить его органикой, выдернуть и сжечь старую ботву.
Нельзя в этот день сажать – ни зубки, ни луковицы, ни семена, ни саженцы. Убывающая Луна не благоприятствует новым делам.
Тяжеловесная энергия Тельца покровительствует любой рутине. Приготовление маринованных, мочёных, сушёных и замороженных запасов на зиму хорошо подойдёт дню.
26 сентября
Луна перейдёт в созвездие Близнецов, что сделает воскресенье более лёгким, расположенным к общению. В этот день хорошо собраться на огороде всей семьёй – такая работа пойдёт на пользу и отношениям, и урожаю.
Уместно будет заняться «вершками» – снять поздние сорта яблок, слив, ягод. Можно собирать семена цветов и «двухлеток», зелень для сушки, убирать ботву. Перекапывать почву под Близнецами не стоит, ведь это воздушный знак.