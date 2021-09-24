Грандиозный матч Манчестер Юнайтед и Астон Вилл 25 сентября: известны прогнозы

25 сентября пройдет матч шестого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 14:30 мск. Как считают букмекеры, привилегии будут у хозяев: поставить на победу «Ман Юнайтед» в данных конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.00, сообщает "Чемпионат".
Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.
Шестой тур английской Премьер-лиги стартует в субботу, 25 сентября, сразу двумя ранними матчами. Повышенное внимание зрителей наверняка будет приковано к ремейку последнего финала Лиги чемпионов — в Лондоне «Челси» примет «Манчестер Сити». Две команды сразятся, чтобы доказать свое превосходство над соперником.