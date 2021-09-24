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Еврейские праздники в 2022 году: самые важные даты для иудеев

3:00:229/24/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Современные торжества евреев до сих пор подчинены правилам Торы.

Основные последователи иудаизма – евреи

Иудаизм – одна из мировых религий, ведущая свою историю из глубокой древности. Её учения изложены в Танахе – Ветхом завете библии. Основные последователи иудаизма – евреи, но религия доступна всем желающим. Её выбрали 0,2% населения планеты.

Танах предлагает монотеизм – преданность единственному Богу. Больше 4-х тысяч лет назад он дал верующим Тору – закон, по которому следует строить жизнь. Современные торжества евреев до сих пор подчинены её правилам. Их даты ежегодно меняются, следуя за старым иудейским календарём. Праздников в 2022 году не так мало, приводим самые значимые, которые не пропустит ни один приверженец иудаизма.

Пурим

Трёхдневный весенний маскарад отпразднуют с 16 по 18 марта в память о предотвращения гибели евреев от рук амаликитян. Спасение пришло через еврейку Эстер, поэтому на Пурим особо почитают женщин. Молитва в синагоге сопровождается игрой на традиционных трещотках. Столы ломятся от угощений и напитков. На трапезе принято напиться так, чтобы не отличать врагов от друзей.

Песах

С вечера 15 апреля иудеи начнут вспоминать, как Ангел смерти миновал их предков в Египте. Название праздника так и переводится – «пройти мимо». Евреи собираются семейным кругом, читают особые главы писания. На трапезе не должно быть ферментированных продуктов, запрещён даже дрожжевой хлеб. Вместо него за столом преломляют мацу – пресные лепёшки.

Шавуот

Двухдневным торжеством 5 и 6 июня евреи отметят дарование им Десяти заповедей через пророка Моисея. Накануне Шавуота дома и синагоги украсят свежими зелёными ветвями. Праздничное угощение тоже готовят заранее. Традиционно вся пища – молочная, присутствует много разной выпечки.

Рош ха-Шана

С закатом 25 сентября придёт еврейский Новый год, празднуемый двое суток. Иудеи желают друг другу быть записанными в Книгу Жизни у Бога. Каждый подводит итоги своим поступкам, молится, надевает белые одежды. Считается, что если на праздничном столе много сладостей, то год будет благодатным. Женщины пекут круглую сдобную халу, которую разламывают руками и макают в мёд перед поеданием. Работа под строгим запретом.

Йом Кипур

На 10-й день Нового года наступит Судный день, в 2022 году это 5 октября. Евреи на сутки отказываются от пищи, воды, ухода за собой и посвящают день молитве и раскаянию. В этот праздник вспоминают, как их предки поклонялись золотому тельцу, пока Моисей уходил для беседы с Богом.

Суккот

Праздник Кущей – это неделя с 10 по 16 октября, которую евреи проведут в сукках. Эти лёгкие шалаши будут напоминать им жизнь в странствиях после исхода из Египта их предков. В праздновании используют священные растения, среди которых этрог, лулав, ива и мирт. Непогода может не позволить верующим ночевать в шалашах, но принимать трапезу и молиться они всё равно будут там.

Ханука

Больше недели, начиная с вечера 18 декабря, продлится светлая Ханука. Евреи будут вспоминать об очищении Иерусалимского храма после изгнания оттуда греко-сирийских захватчиков. Особенно радостен праздник для детей: им в это время дарят подарки и сладости. Пышные столы освещаются ханукальными светильниками, церемониально зажигаемыми только раз в году.

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