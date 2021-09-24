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Когда квасить капусту в сентябре и октябре 2021 года по лунному календарю?

4:00:149/24/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Связь лунных фаз с квашением неочевидна только на первый взгляд.

Капуста столетиями занимала достойное место на огородах славян

Квашение – способ, позволяющий надолго сохранить белокочанную капусту съедобной. Благодаря ферментации, она становится полезнее свежей. Капустные бактерии, размножающиеся в процессе, превращают её в пробиотик, не уступающий кефиру.

Капуста столетиями занимала достойное место на огородах славян. Квашение в деревянной бочке позволяло сохранить её до 8 месяцев. Современная стеклянная тара даёт почти втрое меньший срок годности. Но отсутствие бочки – не повод отказать себе в домашней квашеной капусте.

Связь лунных фаз с квашением неочевидна только на первый взгляд. Положение ночного светила влияет на биологические процессы бактерий. Именно они производят молочную кислоту, которая надолго предохраняет капусту от вредных микроорганизмов. Пик активности молочнокислых бактерий начинается, как только Луна минует самую тёмную ночь месяца и начинает рост.

Традиционное время для сбора капусты у россиян – конец сентября и весь октябрь. Проверим, какие даты из этого периода 2021 года позволят квасить капусту надёжно, вкусно и хрустко.

Немного о сборе

При квашении основной пищей молочнокислых бактерий является капустный сок – чем его больше, тем активнее размножение. Именно поэтому капусту тщательно мнут руками. Суховатая капуста много сока не даст. Поэтому снимать кочаны лучше тогда, когда сок приливает от корня к верхушке под растущей Луной. В сентябре это даты с 8 по 20 числа, в октябре – с 7 по 19.

С квашением лучше не тянуть – сочная капуста не хранится долго. Спокойно лежать до зимы будут только подсушенные кочаны, снятые на убывающую Луну.

Лучшие дни квашения

Сразу после октябрьского Новолуния наступает почти двухнедельный период роста Луны. Даты с 7 по 19 октября – лучшее время для квашения капусты.

Приверженцы астрологии считают, что доминирующее созвездие влияет на консистенцию капусты. Нахождение Луны под знаками огненной и воздушной стихии делают капустные листья более хрустящими. Для октября это 11, 12, 13, 14, 15 и 19 числа.

Луна в «водяных» Рыбах 17 октября может сделать капусту мягче и мокрее, что по вкусу не всем.

Угроза прокисания

Иногда обстоятельства вынуждают квасить капусту «мимо Луны». В убывающей фазе ферментация будет проходить медленно. Такой продукт будет дольше дозревать в банке.

Убывающая Луна будет сиять с 22 сентября по 6 октября, а затем весь оставшийся октябрь с 21 числа. Квашеную в эти дни капусту лучше употребить в течение недели, ведь надолго она не сохранится.

Дни запрета

На 7 и 21 сентября, как и на 6 и 20 октября, никаких работ по уборке и заготовке капусты проводить нельзя. В эти дни ожидаются Полнолуния и Новолуния, не благоприятствующие огородным задачам.

В понедельник 27 сентября ожидается православный праздник Воздвижения Креста. Трудиться в этот день церковная традиция запрещает. Соответственно, квашение лучше отложить.

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