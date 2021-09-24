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Полный список группы альпинистов, которые потерпели бедствие на Эльбрусе. Называем города и возраст

3:10:229/24/2021Фото: Pixabay
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Пять человек погибли при восхождении.

Эльбрус

В сети появился полный состав группы, который застрял на Эльбрусе из-за неудачной погоды:

1. Чуйков Илья (старший группы)
2. Никифоров Антон (старший группы)
3. Макарова Анна, 36 лет, Якутск
4. Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва
5. Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва
6. Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург
7. Салоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург
8. Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург
9. Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург
10. Нестеров Артём, 35 лет, Санкт-Петербург
11. Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург
12. Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти\
13. Порохин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург
14. Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск
15. Антипов Виталий, Новороссийск
16. Попов Сергей, 44 года, Пермь
17. Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень
18. Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург
19. Кипкеев, Таулан
20. Попова Ольга, 43 года, Пермь
21. Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск
22. Беликова Марина, Челябинск

Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», сегодня, 24 сентября, МЧС России рассказали, что группа альпинистов попросили о помощи, и, после спасательной операции, было обнаружено 5 погибших, а всего спасли 14 человек. К спасательным работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.

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