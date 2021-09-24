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В Бердске 9 групп в детских садах и 6 классов закрыли на карантин

3:12:409/24/2021Фото: Pixabay
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Рассказываем полную статистику по городу на 24 сентября.

Коронавирус в Бердске

На утро 24 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 316 жителей, как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления количества заболевших, было взято 321 тест. Отметим, что выздоровевших и выписанных 2320 человек.

На сегодняшний день 7 новых пациентов зафиксировано с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2469 случаев коронавирусной инфекции.

В образовательных организациях: заболевших ковид – 20 воспитанников (СОШ 10, ДС 10) + 3 сотрудника. Контактных всего 418, из них школы - 266, сады - 152. Закрыты по ковиду: 9 групп в дошкольных учреждениях и 6 классов.

Добавим, по ОРВИ закрытых классов и групп нет.

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