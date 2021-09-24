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Новолуние в октябре 2021 года: Дата и особенности лунного дня

2:00:349/24/2021Фото: pixabay.com
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Новолуния влияет негативно на людей, обуславливается это отсутствием энергии.

Растущая Луна прибавляет силы

Новолунием называется такое положение Луны, когда она находится между Землей и Солнцем максимально близко к прямой линии. В период, если попадает точно прямо между ними, происходит солнечное затмение. В целом же, во время новолуния, спутник Земли практически не видно, и повернут он к нам так называемой "темной" стороной. Постепенно смещаясь, с каждыми сутками, мы начинаем видеть часть Луны. После новолуния наступает фаза роста. Определить какая сейчас фаза довольно просто. Для этого достаточно мысленно подставить "палочку"(линию) или просто палец к концам лунного диска(месяца) и посмотреть какая буква получится. Если линия будет слева- буква "Р", то Луна в фазе роста. Р- рост. Если же линия проходит справа и похожа на букву "У"- убывает, значит Луна убывающая.
Новолуние- это конец "лунного" месяца и начало нового. Надо учитывать подоплеку того, что это переходный период. Период, когда нет стабильности в чем либо. Исходя из этого уже и строить планы на ближайшее время. То есть, хорошо может быть раскрыт творческий или обозначен лидерский потенциал. Но, при этом момент не подходит для проработки целей с расчетом на далекую перспективу, или требующих точности в мелочах.

В такие дни не стоит относиться серьезно к прогнозам и диагнозам. Любую информацию, что может быть подвергнута сомнению, надо обязательно проверять. Не стоит перетруждаться физически. Будет хорошо посвятить день расслабленному отдыху на природе или просто провести его в приятной легкой компании друзей "на чиле". Времени Новолуния свойственны некоторая нервозность и общий упадок сил. Компенсируйте их этим отдых, или уж в конце-концов займитесь медитативным самосозерцанием. Подходящий момент чтобы начать учиться оригами или кандзи. Если же японское искусство вам претит, то можно заняться вполне себе славянским вышиванием крестом. Финансовые операции в эти дни надо проводить с особой осторожностью, и если отказаться от крупных и серьезных сделок. От смены места работы лучше так же отказаться.

В октябре 2021 Новолуние приходится на 6 октября. Это будет среда с Луной в созвездии Весов.

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