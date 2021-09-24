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"Люди рвутся к власти": В Бердске обвинили в плохой работе председателя СНТ "Ветеран". Смотрите фото

9:22:579/24/2021,Алина АвакумоваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
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Как говорят бердчане, были сданы деньги на ремонт дороги, но обещанного улучшения дорожного полотна они так и не увидели. Чеки от председателя товарищества, собственники участков не получают.

Бердчане недовольны правлением председателя в

Жители СНТ "Ветеран" Бердска возмущены работой своего председателя Татьяной Червонной.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" собственники садовых участков, плачевная ситуация в их товариществе продолжается уже не первый год. Председателя они выбрали 4 года назад. Люди даже не предполагали, что с помощью такого "выбора" накличут на себя беду.

Мнения людей

Антон О., житель СНТ "Ветеран"

- В течение 4 лет наш председатель, грубо говоря, "выполняет" свои обязанности. За это время она не предоставляет, кроме отписок, никаких отчетов и документов. Выборы в нашем садовом обществе проводятся формально. Там один кандидат и это она. Людям она ничего не показывает. В СНТ "Ветеран" у нас сейчас нет ни бухгалтера, ни кассира. Деньги 319 собственника отдают наличными. По всем этим вопросам, мы пытались собраться 2 года назад и убрать Татьяну Червонную. Она через суд это оспорила. Нам не дают поменять нашего председателя. Председатель игнорирует желание собственников провести общее собрание,- поведал Антон 24 сентября.

Также Антон сообщил, что бюджет СНТ "Ветеран" составляет примерно 3 340 000 рублей. Люди в 2020 году сдавали средства на ремонт дороги, но обещанного улучшения дорожного полотна так и не получили.

- Приходишь к ней с заявлением обращаться, чтобы сообщили, появится ли щебень или что-то иное, а она ничего не предоставляет. Просто отмалчивается и тянет время. Таким положением дел недовольны примерно 80% населения СНТ "Ветеран",- произнес житель садового товарищества.

Петр, житель СНТ "Ветеран"

Петр (имя изменено по просьбе героя - прим. ред.) поддержал мнение Антона. Он подтвердил, что чеки не выдаются, а если на руки людям они и поступают, то в них указана совершенно другая сумма.

- У нас ушел предыдущий председатель в 2017 году. Мужчина был в возрасте. Многое то, что он делал осталось непонятным. История, что называется "покрыта мраком". В момент, когда председателя переизбирали, кто-то из народа сказал: "Давайте Татьяну Александровну Червонную". Все поддержали и подумали, что вроде скромная женщина. И поднялось,- заявил Петр.

Мужчина отметил, что инициативная группа желала переизбрать действующего председателя "Ветерана", но сделать этого не удалось. По словам Петра, на кворуме должны были присутствовать одни члены данного СНТ, но председатель решила пригласить на собрание и "своих".

- Она пригласила даже тех, кого должны были только избрать председателем СНТ и выдала им бюллетени. Там истерика была. В итоге голоса ушли считать в другое место,- изрек в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Петр.

Бердчанин о всей этой ситуации, происходящей в товариществе, умозаключил:

- Она сама себя выбрала и назначила. Я так считаю,- сказал житель.

Также Петр высказался, что большинство населения в товариществе пенсионеры и они не до конца разбираются в чем состоит истинное положение дел.

Дорога в СНТ "Ветеран"

Регина, житель СНТ "Ветеран"

Регина (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.) отметила, что проблем в СНТ "Ветеран" много. Это и освещение, и ремонт дорог. Участком женщина владеет с 2015 года, но до сих пор не увидела явных улучшений в товариществе.

- Деньги исчисляются миллионами. У меня 20 соток. Если с каждой сотки мы 600-800 рублей платим, то представьте сколько взносится с 300 таких участков. Если за половину председатель отчитается каким-то образом, то по остаточной сумме нас просто посылают. Голосование было заочным. Председатель указала о продлении своих полномочий. На голосовании мы присутствовали и старались все делать в рамках закона, но потом наблюдателям сказали не приходить, - рассказала о председателе Регина.

По словам жителей, с заявлением о беспорядке, который творится в СНТ "Ветеран", они обратились в бердскую прокуратуру. Заявление один из собственников участка направил 29 августа. Как стало известно, детали проверки пока остаются в тайне.

Заборы садоводов

Комментарий прокуратуры Бердска

Как заверила редакцию "Курьер. Среда. Бердск" помощник прокурора Елизавета Отчина, заявление от жителя СНТ "Ветеран" бердской прокуратурой зарегистрировано 31 августа. Срок окончания проверки - 1 октября. До завершения проверки прокуратура не предоставляет информацию преждевременно.

- Проводится проверка,- изрекла помощник прокурора.

Также стало известно, что по результатам проверки заявителя уведомят.

А что говорит сама председатель?

По словам председателя СНТ "Ветеран" Татьяны Червонной, сейчас в отношении ее идет необоснованная агрессия. Как говорит Татьяна, люди ее выбрали законно, а она не смогла отказаться от предложения.

- Это все из одного источника идет. Людей будоражит. Они создали сайт. Мы провели собрание с 7 августа по 21 августа. Заочным голосование было потому, что очное нельзя было проводить. Им не понравилось, что большинство людей проголосовало за меня, и вот они эту бучу начали поднимать. Вот и все комментарии,- промолвила Татьяна Александровна 24 сентября.

По вопросам отказа предоставить бюллетени избирателей жителям на просмотр, женщина ответила следующим образом:

- А бюллетени я не обязана по закону предоставлять. Это только через суд. Пусть читают законы. Люди же не слышат юристов. Разумные все слышат и понимают почему эта буча поднялась, - высказалась председатель.

Как сказала Червонная, ремонт дорог проводился в прошлом году. В 2021 году дорожно-ремонтные работы не запланированы в смете. К слову, сколько километров удалось отремонтировать, руководитель ответить затруднилась.

- Говорят, что вы не проводите ремонт дорог? Люди сдают вам деньги, а ремонта так и нет,- задала вопрос журналист председателю СНТ "Ветеран".

- Это тоже обман. Проверки у меня проходили. В декабре 2018 года суд был. Это вся одна и та же компания. Люди рвутся к власти,- добавила Татьяна Червонная.

В настоящий период у председателя идет суд. Как оказалось, к электролинии одного из жителей "Ветерана" незаконно подключились. Руководитель товарищества проводит много времени в суде. Сейчас, как она сказала, проводятся проверки прокуратурой Бердска, но по какому конкретно вопросу - Червонная не уточнила. Татьяну Александровну, по ее словам, допрашивали даже в минсельхозе.

По вопросу отсутствия бухгалтера, Татьяна ответила, что специалист уволился в прошлом году. Председатель проводит работу по поиску нового счетовода, но пока это тщетно. У бердчанки даже нашелся "ответ" и по чекам, которые должны выдавать плательщикам.

- Ну, какие чеки не выдаются? Говорят и говорят. А я назову людей, которые говорят, что все выдается,- высказалась Татьяна.

Редакция задала вопрос, были ли у председателя СНТ "Ветеран" за время работы мысли об уходе.

- Обстоятельства так сложились в этом обществе, что 2,5 года у нас шли суды. В 2019 году вышел новый закон №217. Из-за судов я и не ушла, потому что приостановились бы они. В 2020 году пандемия не дала, а в этом году за меня люди проголосовали. Ну, что мне? Бросить все? - произнесла Червонная.

Изменится ли что-нибудь у жителей СНТ "Ветеран" - покажет время.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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