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Почему глава СК по Пермскому краю покончил с собой. Новые подробности смерти

4:48:209/24/2021,Валерия НипомнящаяФото: СКР по Пермскому краю
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Есть две предполагаемые причины самоубийства - проблемы в семье и проблемы на службе.

По факту смерти Сарапульцева начата служебная проверка

В Пермском крае покончил с собой глава местного СКР, полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Тело 54-летнего руководителя следственного управления 23 сентября обнаружили его коллеги в коттеджном поселке Ново-Бродовский в нескольких километрах от города. Он совершил самоубийство в доме по ул. Виноградная в 15:00. В настоящее время в коттеджном поселке работают следователи. На территорию не пускают никого постороннего. В доме Сарапульцева проводят осмотр.

Называют две предполагаемые причины смерти. По одной из версий, у Сарапульцева были проблемы в семье. По данным источника, это является основной причиной случившегося и не связано с его службой. По другой версии, гибель полковника связана с расследованием трагедии в пермском университете. Его ход лично контролировал руководитель федерального следственного комитета Александр Бастрыкин, который на этой неделе приезжал в город с проверкой. Во время совещания в региональном подразделении СКР, которое состоялось за несколько часов до самоубийства полковника и было посвящено трагедии в госуниверситете, его раскритиковали и намекнули на увольнение со службы. Сарапульцева обвинили в плохой организации расследования и запоздалом реагировании на жалобы населения.

По данным источника в правоохранительных органах, еще до стрельбы в университете, в региональном следственном ведомстве прошли серьезные проверки, в ходе которых были выявлены грубые нарушения в работе. Бастрыкин на совещании с руководителями региональных подразделений тогда отметил, что в нескольких регионах, среди которых Пермский край, сложилась неблагополучная ситуация с соблюдением прав дольщиков. Вопросы у главы СКР возникли и к Сергею Сарапульцеву.

По факту гибели полковника начали доследственную проверку. СКР прибудет в Пермь, чтобы установить все причины и обстоятельства произошедшего. Официально подтвержденной информации о смерти главы СКР пока нет.

Сергей Сарапульцев родился в селе Орда Пермской области в 1967 году. Он окончил юридический факультет Пермского государственного университета. В 2018 году его назначили на должность главы СКР по Пермскому краю. До этого он работал в органах ФСИН и районной прокуратуре. В 2008 году Сарапульцева наградили медалью «Доблесть и отвага». Сергей был женат, имел дочь.

Напомним, глава российского СК Александр Бастрыкин 22 сентября посетил Пермь с рабочей поездкой, которая была связана со стрельбой в пермском госуниверситете. Там 18-летний студент Тимур Бекмансуров 20 сентября застрелил 6 человек, еще 34 были госпитализированы с различными ранениями. Стредлка задержали в тот же день. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Преступник сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. В результате руководитель СКР дал поручение провести проверку по факту того, соответствовали ли меры безопасности в университете всем требованиям.

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