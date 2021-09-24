Сотни ворон погибли при загадочных обстоятельствах за один день в поселке под Новосибирском

23 сентября в Усть-Тарке за сутки погибли сотни ворон. Видео мертвых птиц опубликовало сообщество «Чаны|Черный и белый список» во «ВКонтакте».
Как написано в публикации, в соседнем районе буквально за сутки погибли порядка 300−400 ворон, при этом другие птицы не пострадали. Скорее всего, гибель связана с отравлением, но чем — пока неизвестно.
Главврач Усть-Таркского управления ветеринарии Сергей Кузлякин рассказал, что специалисты сделали посевы, отобрали биоматериал и решают вопрос по отправке его Новосибирск на исследование. Такая мера поможет установить истинную причину гибели ворон.
Эксперт удивился, что это очень странные обстоятельства и кому пришло в голову травить птиц, непонятно. В таком количестве отравить птиц очень непросто, а во-вторых, вряд ли кто-то сделал бы это на собственном участке».
Отметим, общее число погибших за сутки ворон оценивается в 300−400 особей, большая часть трупов лежит в центре Усть-Тарки. При этом другие птицы и животные не пострадали