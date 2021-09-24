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Гибель застрявших туристов на Эльбрусе объяснил гид, который первым пришёл на помощь. Новые подробности трагедии

4:24:429/24/2021,Дарья КостинаФото: Стоп-кадр с видео
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Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» пообщались с Сергеем Барановым — гидом, который один из первых отправился спасать туристов. Гид предположил, что причиной гибели людей в группе — стала паника и ошибки.

Группу туристов на Эльбрусе искали несколько часов
Группу туристов на Эльбрусе искали несколько часов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В минувший четверг, 23 сентября, группа из 19 альпинистов из разных городов России попала в снежный плен из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе.

Позже появился список застрявших туристов на высоте 5000 метров:

Чуйков Илья (старший группы)
Никифоров Антон (старший группы)
Макарова Анна, 36 лет, Якутск
Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва
Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва
Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург
Салоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург
Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург
Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург
Нестеров Артём, 35 лет, Санкт-Петербург
Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург
Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти
Порохин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург
Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск
Антипов Виталий, Новороссийск
Попов Сергей, 44 года, Пермь
Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень
Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург
Кипкеев Таулан
Попова Ольга, 43 года, Пермь
Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск
Беликова Марина, Челябинск.

Группу туристов искали несколько часов, 8 человек были спасены почти сразу, остальных долго искали спасатели. Поиски затянулись из-за плохой видимости: был 20-ти градусный мороз и сильный ветер. Удалось спасти 14 человек: пятеро туристов не выжили: переохлаждение, пониженное давление. Известно, что всех выживших доставили в больницу в Нальчике. Один из туристов в реанимации.

Позже стало известно, что все туристы были не профессионалами. Также спасатели поставили под сомнение квалификацию гида, и предположили, что он мог нарушить сроки, в которые группа должна была совершать восхождение на вершину.

Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» пообщались с Сергеем Барановым — гидом, который один из первых отправился спасать туристов. Гид предположил, что причиной гибели людей в группе — стала паника и ошибки.

— Я был одним из первых, кто помогал. Первый пришёл к пострадавшим. У меня куча сообщений, все все спрашивают. Это просто жесть. По поводу этого восхождения: это была полная некомпетентность гидов, какая-то паника. Была длинная череда ошибок, — говорит гид Сергей Баранов.

Сергей также высказался и об информации, что один из гидов, речь видимо, про Антона Никифорова, якобы бросил свою группу и ушёл за помощью.

— В горах, как и в машине: если на трассе машина разбилась, трупы, вы не выходите из машины и не идёте пешком. Вы же едите дальше. Вот так и в горах, — говорит Сергей Баранов.

Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 24 сентября пообщались со знакомой Антона Никифорова — Дарьей. Сам гид пока на связь ни с кем не вышел. Девушка поделилась, что информация о том, что ее знакомый гид бросил группу умирать на высоте в 5000 метров пока не подтверждена и делать выводы и непрофессионализме пока рано.

-Я его знаю несколько лет, маму его тоже знаю. С ним мы поддерживаем связь. Немного дико слышать, что Антон бросил группу умирать. Я думаю, что он был уверен в своих силах, что дойдёт быстрее до помощи, чем неподготовленные туристы. Я думаю, что это более чем логично, - отметила девушка.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе. Об этом сообщает Следственное управление СК по Кабардино-Балкарской Республике.

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Что могло стать причиной снежного плена туристов на Эльбрусе?

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