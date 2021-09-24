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24.09
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Охранник напал на школьников во время перекура

4:40:589/24/2021Фото: ТК Тюмень №1
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Происшествием заинтересовались в Следственном комитете.

Очевидцы сняли, как охранник пытался задушить девушку

23 сентября в Тюмени сотрудник ЧОП попытался задушить ученика школы, после чего схватил за горло школьницу и повалил ее на землю.

Видео с места событий опубликовано в Telegram. По предварительным данным, причиной такого жесткого наказания стало курение в неположенном месте, а также вызывающее поведение со стороны подростков. На кадрах снятых очевидцами видно, что охранник в присутствии большого скопления людей, начал избивать и душить детей. После нападения на девушку, в защиту несовершеннолетней вступились и парни.

Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе городской полиции, где отметили, что по факту размещенной видеозаписи проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка произошедшего.

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