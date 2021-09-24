Охранник напал на школьников во время перекура

23 сентября в Тюмени сотрудник ЧОП попытался задушить ученика школы, после чего схватил за горло школьницу и повалил ее на землю.
Видео с места событий опубликовано в Telegram. По предварительным данным, причиной такого жесткого наказания стало курение в неположенном месте, а также вызывающее поведение со стороны подростков. На кадрах снятых очевидцами видно, что охранник в присутствии большого скопления людей, начал избивать и душить детей. После нападения на девушку, в защиту несовершеннолетней вступились и парни.
Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе городской полиции, где отметили, что по факту размещенной видеозаписи проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка произошедшего.