В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина Александровна:
Потерялась кошка в районе Военного городка, рыжая, бесхвостая. Если кто-то видел или нашёл огромная просьба сообщить по т. 8-913-065-58-54 или пер. Горького, 34.
Если кто-то видел или нашёл огромная просьба сообщить.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина Александровна:
Потерялась кошка в районе Военного городка, рыжая, бесхвостая. Если кто-то видел или нашёл огромная просьба сообщить по т. 8-913-065-58-54 или пер. Горького, 34.
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