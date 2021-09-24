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Потерялась кошка в районе Военного городка, рыжая, бесхвостая

4:41:259/24/2021
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Если кто-то видел или нашёл огромная просьба сообщить.

Потерялась рыжая кошечка

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина Александровна:

Потерялась кошка в районе Военного городка, рыжая, бесхвостая. Если кто-то видел или нашёл огромная просьба сообщить по т. 8-913-065-58-54 или пер. Горького, 34.

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